چمران: سکوت در برابر جنایات علیه ایران، یعنی حاکمیت قانون جنگل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای اسلامی شهر تهران، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در بیانیه‌ای خطاب به شهرداران و مدیران کلان‌شهرهای عضو بریکس با اعلام هشدار جدی نسبت به پیامدهای سکوت جامعه جهانی در برابر تجاوزات و اقدامات ضدانسانی علیه ایران و تأکید بر اینکه این چنین چشم‌پوشی‌ها در برابر چنین جنایاتی به معنای پذیرش «قانون جنگل» در نظام بین‌الملل است گفت: بی تفاوتی در موضع‌گیری‌های صریح برای دفاع از حقوق ملت‌ها و عدم اقدام هماهنگ در محکوم کردن جنایات در سراسر جهان، بویژه از سوی شهرهای عضو بریکس می‌تواند حاکمیت کشورها و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را با چالش جدی مواجه کند؛ چرا که «امروز ایران هدف است و فردا دیگر ملت‌ها».

در متن این بیانیه آمده است:

«به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر تهران، پایتخت جمهوری اسلامی ایران، لازم می‌دانم در این برهه حساس تاریخی، توجه شما را به ابعاد فاجعه‌بار تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه سرزمین و ملت ایران جلب کنیم.

آنچه در ماه های اخیر در خاک ایران می‌گذرد، نه یک درگیری نظامی متعارف، بلکه نقض آشکار و بی‌پرده‌ی تمامی موازین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد و همه باورها و ارزش‌های انسانی است که صلح و امنیت جهانی را به چالش کشیده است.

اقدامات اخیر متجاوزان که مصداق بارز جنایت علیه بشریت است، در سه محور عمده سازماندهی شده که قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد:

۱. جنایت علیه کودکان: حمله ناجوانمردانه به مدرسه میناب و شهادت 168 کودک بی گناه، که هیچ توجیه نظامی نداشته و تنها به عمد و با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان صورت گرفته است.

۲. تروریسم اقتصادی و زیرساختی: هدف قرار دادن سیستماتیک زیرساخت‌های غیرنظامی که مستقیماً با معیشت و بقای روزمره مردم گره خورده است، تخریب نیروگاه‌ها و شریان‌های خدماتی، تلاشی مذبوحانه برای فلج کردن زندگی عادی شهروندان است؛ همچنین ترور دانشمندان و زن و مرد کوچه و خیابان بدون هیچ شرم و حیایی

۳. نقض حقوق بشر و ترور فرماندهان و رهبر سیاسی – مذهبی ایران اسلامی و تجاوز به تمامیت ارضی: اصل این تجاوز نظامی، خروج از تمامی چارچوب‌های قانونی بین‌المللی و دهن‌کجی به حاکمیت ملی یک عضو مسئول در جامعه جهانی است.

همکاران گرامی؛اتحاد «بریکس» و کلان‌شهرهای عضو آن، همواره بر پایه ایجاد نظمی نوین و عادلانه در جهان بنا شده است. امروز که قدرت‌های سلطه‌گر قصد دارند «قانون جنگل» را جایگزین «حقوق بین‌الملل» کنند، سکوت در برابر این وحشی‌گری، مجوزی برای تکرار آن در سایر نقاط جهان خواهد بود.از جنابعالی و سایر همتایان در کلان‌شهرهای بریکس تقاضا دارم ضمن محکومیت قاطع این جنایات، ظرفیت‌های دیپلماتیک و شهری خود را برای فشار بر مجامع بین‌المللی فعال کنند.

ما نباید اجازه دهیم زورگویی نظامی، جایگزین گفتگو و احترام به حاکمیت ملت‌ها شود.ایران مقتدرانه از کیان خود دفاع کرده و خواهد کرد، و در این آزمایش سخت پیروزمندانه جایگاه جدید خود را تثبیت خواهد کرد، اما همدلی و اقدام هماهنگ کلان‌شهرهای جهان، پیامی روشن به متجاوزان خواهد داد که دورانِ «بی‌کیفری» برای جنایتکاران جنگی به پایان رسیده است.»