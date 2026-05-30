نمایش فیلم کوتاه «کبودی» در کالیفرنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «کبودی» به نویسندگی و کارگردانی محمد مهدی رضوانی و تهیهکنندگی سجاد اسدی در ادامه حضورهای بینالمللی خود به جشنواره Burbank در شهر بوربنک کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا راه پیدا کرد.
این فیلم در هجدهمین دوره خود در تاریخ ۲ تا ۸ آگوست (۱۱ تا ۱۷ مرداد) در این رویداد به نمایش گذاشته میشود.
این جشنواره یکی از رویدادهای شناختهشده سینمای مستقل در آمریکا است که هر سال در شهر بوربنک، قلب صنعت سرگرمی کالیفرنیا برگزار میشود. BIFF با هدف حمایت از فیلمسازان مستقل و آثار نوآورانه، مجموعهای از فیلمهای کوتاه، بلند و مستند را از سراسر جهان به نمایش میگذارد و بستری برای شبکهسازی میان فیلمسازان، تهیهکنندگان و فعالان صنعت سینما فراهم میکند.
فیلم «کبودی» قصه کودکانی را روایت میکند که پس از جنگ، زخمهای خود را زندگی میکنند.
بازیگران این فیلم ماهور نعمتی، آوا روستایی، مطهره موسوی و قادر تیموری هستند.
دیگره عوامل فیلم کوتاه «کبودی» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: داوود رحمانی، طراح گریم: عباس عباسی، موسیقی: فرید سعادتمند، طراح صحنه و لباس: صدرا صدری، تدوین: ابوذر حیدری، طراحی و ترکیب صدا: سید محمود لاجوردی، طراح جلوههای بصری: سجاد مرادی، سرپرست گروه کارگردانی و برنامهریزی: علی آشتیانی، منشی صحنه: آزاده جهانبخش، اصلاح رنگ و نور: داوود رحمانی، مدیر تولید: بابک نظری، طراح پوستر: مهدی شهلایی.
