فیلمساز ایرانی داور جشنواره یونانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد شاهحاتمی فیلمساز ایرانی برای سومین سال پیاپی بهعنوان داور جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه آزاد تسالونیکی (Thessaloniki Free Short Festival) یونان انتخاب شد.
ششمین دوره این جشنواره از ۳ دسامبر (۱۲ آذر) در شهر تسالونیکی برگزار میشود.
این رویداد بینالمللی که از سال ۲۰۲۱ بهصورت مستقل برگزار میشود، میزبان آثار فیلمسازان جوان و دانشجویی از دهها کشور جهان است و در سالهای اخیر با دریافت هزاران فیلم از بیش از ۱۱۵ کشور، جایگاه قابلتوجهی در میان جشنوارههای مستقل فیلم کوتاه به دست آورده است.
شاهحاتمی که پیشتر نیز ۲ دوره متوالی در ترکیب هیئت داوران این جشنواره حضور داشته است، امسال نیز آثار منتخب بخش رقابتی را داوری خواهد کرد.
سجاد شاهحاتمی نیز پیش از این موفق شده بود با یکی از آثار خود، عنوان بهترین فیلم این جشنواره را به دست آورد.
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