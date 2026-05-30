۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

ابطال ممنوعیت وثیقه‌گذاری سپرده نقدی در تسهیلات

دیوان عدالت اداری ممنوعیت بانک مرکزی درباره پذیرش سپرده نقدی به‌عنوان وثیقه تسهیلات تولیدی را باطل و پذیرش اختیاری آن را الزامی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عمومی دیوان تقاضای ابطال دو عبارت از بخشنامه بانک مرکزی که بانک‌های عامل را از دریافت حساب سپرده نقدی به‌عنوان وثیقه تسهیلات بخصوص در طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زایی منع کرده بود خلاف قانون اعلام کرد و رأی به ابطال عبارات مذکور داد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن تأکید بر رأی قبلی خود به شماره ۱۷۳۵۹۶ مورخ ۸/۷/۱۴۰۲ مبنی بر بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات و یا وثیقه نقدی برای تسهیلات که به‌صورت الزامی و اجباری از سوی بانک عامل برای تسهیلات گیرندگان اعمال می‌گردید، در دادنامه اخیر خود و با ابطال دو بخشنامه بانک مرکزی مقرر کردند چنانچه تسهیلات گیرندگان برای واحدها و طرح‌های تولیدی به‌صورت اختیاری حساب سپرده نقدی خود را به‌عنوان وثیقه معرفی کند، بانک عامل مکلف به پذیرش آن خواهند بود و هیئت عمومی دیوان اطلاق مصوبه در حدی که بر خلاف ماده واحده قانون الزام سپردن وثیقه ملکی مصوب ۱۳۸۰ باشد و افراد به‌صورت اختیاری در محدوده همان قانون برای طرح‌های تولیدی اقدام به معرفی حساب‌های نقدی به‌عنوان وثیقه تسهیلات کنند را ابطال کرد و ممنوعیت مندرج در مقررات مورد شکایت را منتفی اعلام کرده است.

