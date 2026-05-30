سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان پس از شناسایی یک واحد مسکونی در یکی از محلات شاهینشهر و اطمینان از دپوی غیرقانونی اقلام اساسی، موضوع را با هماهنگی مرجع قضائی در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: در بازرسی از این محل، مقادیر قابل توجهی انواع ارزاق و مایحتاج عمومی از جمله روغن مایع خوراکی، چای، مواد شوینده، رب گوجهفرنگی و سایر اقلام ضروری کشف شد که بدون ثبت در سامانه انبارهای وزارت صمت، در محل نگهداری و احتکار شده بود.
فرمانده انتظامی شهرستان شاهینشهر و میمه با اشاره به برآورد کارشناسان، ارزش اقلام کشفشده را ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
بدیعیان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با محتکران اقلام اساسی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در این زمینه، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
