۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

بازبینی بیش از یک میلیون دقیقه محتوای کودک و نوجوان در ساترا

معاونت پایش و نظارت ساترا با بررسی محتوای ویژه کودک و نوجوان در سکوهای دارای مجوز، برنامه‌های مغایر با سلامت تربیتی و فرهنگی نسل آینده را شناسایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر در فضای مجازی، معاونت پایش و نظارت ساترا بیش از یک میلیون دقیقه از برنامه‌های حوزه کودکان و نوجوانان را در سکوهای دارای مجوز بازبینی و بررسی کرده است. هدف از این بررسی گسترده، محافظت از سلامت فرهنگی و تربیتی کودکان و نوجوانان بوده و در این مسیر، برنامه های نامناسب شناسایی و روند حذف آنها همچنان ادامه دارد.

بررسی‌ها نشان داده که برخی از این برنامه‌ها می‌توانند به سلامت روانی و تربیتی کودکان آسیب بزنند؛ از جمله تضعیف جایگاه خانواده، عادی‌سازی خشونت و پرخاشگری، ایجاد مشکل در هویت‌یابی و اختلال در رشد هیجانی. همچنین آسیب‌های دیگری مثل رواج راه‌حل‌های جادویی و غیرواقعی، تحریک بیش از حد حواس، زیر سؤال بردن باورهای دینی و تخریب ارزش‌های اخلاقی هم در این بازبینی‌ها دیده شده که باعث شده نظارت‌ها سخت‌گیرانه‌تر شود.

تبلیغ روابط ناسالم، تأکید بر جذابیت‌های ظاهری بدن، و ترویج سبک زندگی غربی هم از دیگر اولویت‌های نظارتی است که در دستور کار بررسی برنامه ها قرار دارد.

این فرایند نظارتی برای همه سکوهایی که از ساترا مجوز دارند، با جدیت ادامه خواهد داشت تا از سلامت روانی و فرهنگی نسل آینده بهتر مراقبت شود.

کد مطلب 6844563

