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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۵

نشست هماهنگی سکوها با هدف پوشش جام‌جهانی در ساترا برگزار می‌شود

نشست هماهنگی سکوها با هدف پوشش جام‌جهانی در ساترا برگزار می‌شود

نشست هماهنگی سکوهای صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی برای پوشش جام‌جهانی ۲۰۲۶ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی، نشست هماهنگی سکوهای صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی برای پوشش جام‌جهانی ۲۰۲۶ چهارشنبه ۱۳ خرداد در ساترا برگزار می‌شود.

در این نشست، سکوهای متقاضی پوشش جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ ضمن درجریان قرارگرفتن از موضوعات فنی و محتوایی با مسئولان مربوط تبادل‌ نظر خواهند داشت.

با توجه به شرایط خاص حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی، بررسی راه کارهای هم‌افزایی رسانه‌ای برای حمایت از این تیم از مباحث این نشست است.

کد مطلب 6849436

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