استانداردهای ایمنی خط قرمز شرکت ملی گاز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی در بازدید از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، بر ضروت تسریع اجرای پروژه‌ها با رویکرد ارزش‌آفرینی در مبحث انرژی، صرفه‌جویی و بهینه‌سازی در اجرا، خرید و تأمین تجهیزات به‌موقع تأکید کرد.

وی با اشاره به وابستگی گسترده برق، صنایع، پتروشیمی‌ها، صادرات و بخش خانگی به گاز گفت: در شرایط ناترازی، اولویت‌بندی دقیق پروژه‌ها تنها مسیر مدیریت کارآمد است؛ همچنان که پارسال، تزریق گاز به ۷۷۴ کیلومتر از خطوط لوله بر همین مبنا انجام شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران امسال را «سالی استثنایی و تعیین‌کننده» در تاریخ صنعت گاز برشمرد و با تأکید بر ضرورت دقت در زمان‌بندی، تعدیل‌ها و تأمین نیازمندی‌های پروژه‌ها و اهمیت نیروی انسانی، یادآور شد: نسل جدید کارکنان از نظر دانش و تحلیل بسیار توانمند است و باید از ظرفیت فکری آنان در شرایط سخت کنونی بهره برد.

استانداردهای ایمنی؛ خط قرمز شرکت ملی گاز

توکلی با اشاره به اهمیت صیانت از حریم خطوط لوله و ایستادگی در برابر هرگونه کاهش استانداردهای ایمنی، گفت: استانداردهای ایمنی خط قرمز شرکت ملی گاز ایران است و برای مثال، هر طرحی که در مجاورت خطوط اجرا شود، باید از همان مرحله طراحی، تدابیر لازم را پیش‌بینی کند.

وی با تاکید بر تسریع در فرایندهای اداری و ارجاع پروژه‌های ضروری به ستاد ملی گاز، به اهمیت پروژه‌های بازسازی پالایشگاه‌ها اشاره و تصریح کرد: تأخیر در اجرای این طرح‌ها باعث ازدست‌رفتن سود سنگینی برای کشور می‌شود و تولید به‌موقع و استاندارد نماد بلوغ فنی و سازمانی و آبرو و اعتبار شرکت ملی گاز ایران است.

ایستادگی بر رعایت رویه‌ها و استانداردهای قانونی

معاون وزیر نفت در امور گاز با تأکید بر اینکه زمان در برخی پروژه‌ها عامل تعیین‌کننده است،گفت: در موضوع بازسازی، زمان یکی از عوامل مهم و کلیدی است؛ بنابراین بازنگری و بررسی مجدد موضوع به‌طور حتم می‌تواند به تسریع کار و اثربخشی آن کمک کند.

توکلی با بیان اینکه بخشی از این مسائل به سیاست‌گذاری‌های کلان کشور و شرایط اضطرار بازمی‌گردد، یادآور شد: سود ازدست‌رفته ناشی از تأخیر این پروژه‌ها رقم بسیار زیادی است؛ بنابراین باید دید که شرکت در شرایط کنونی چه اقدام عاجل و مؤثری می‌تواند انجام دهد. گزارش‌ها و ادعاهای مطرح‌شده همگی باید ناظر بر این باشد که کار در زمان مناسب، با رعایت استانداردها و هزینه منطقی به نتیجه نهایی برسد.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت یکپارچه تصریح کرد: مدیران باید از دام «توهم دانایی» دوری جویند و با شنیدن دیدگاه‌های کارشناسان، در مسیر تصمیم‌گیری‌های دقیق و عملیاتی حرکت کنند تا با هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر، بتوانیم پروژه‌ها را با موفقیت به نتیجه برسانیم.