به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، ضاری الدلیمی فعال سیاسی عراقی تاکید کرد، صبر و تدبیر تیم مذاکره کننده ایران معادلات را به نفع تهران تغییر داده است.

وی اضافه کرد، نحوه اداره مذاکرات از سوی تیم ایرانی باعث شکست آمریکا شده؛ آمریکایی که با غوغای رسانه ای به دنبال نشان دادن تصویر پیروزی به جهانیان است.

الدلیمی بیان کرد، ایران ثابت کرده که دارای امت بزرگی است. باید به این کشور به خاطر شجاعت و مقاومتی که در این رویارویی از خود نشان داده افتخار کرد. ملت های بزرگ اینگونه رفتار می‌کنند؛ وقتی استقامت می‌کنند، بدون شک پیروزی چشمگیری به دست می‌آورند. آمریکا در نهایت تسلیم شد و به خواسته‌های ایران تن داد و با وجود ترور چندین تن از مقامات این کشور، به پیروزی نظامی و سیاسی دست یافت.