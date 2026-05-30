به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که پیامدهای بینالمللی به علت بستن تنگه هرمز به ویژه در زمینههای انرژی و امنیت غذایی بسیار زیاد است.
وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که بازگشایی تنگه هرمز، برای ترکیه از برنامه هستهای ایران، در اولویت بالاتری قرار دارد.
وی بیان کرد: رسیدن به توافق بین ایالات متحده و ایران از هر زمان دیگری نزدیکتر است.
وزیر امور خارجه ترکیه، در مصاحبه با روزنامه ژاپنی نیکی آسیا گفت که ترکیه علاقهمند به همکاری با ژاپن در زمینه توسعه و تولید پهپاد است.
