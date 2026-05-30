۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

فیدان: توافق میان آمریکا و ایران از هر زمان دیگری نزدیک‌تر است

وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد: رسیدن به توافق میان آمریکا و ایران از هر زمان دیگری نزدیک‌تر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که پیامدهای بین‌المللی به علت بستن تنگه هرمز به ویژه در زمینه‌های انرژی و امنیت غذایی بسیار زیاد است.

وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که بازگشایی تنگه هرمز، برای ترکیه از برنامه هسته‌ای ایران، در اولویت بالاتری قرار دارد.

وی بیان کرد: رسیدن به توافق بین ایالات متحده و ایران از هر زمان دیگری نزدیک‌تر است.

وزیر امور خارجه ترکیه، در مصاحبه با روزنامه ژاپنی نیکی آسیا گفت که ترکیه علاقه‌مند به همکاری با ژاپن در زمینه توسعه و تولید پهپاد است.

