صیانت از تولیدکننده و مصرف کننده در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان زنجان، بر لزوم نظارت بر قیمتها و برخورد با متخلفان تأکید و بیان کرد: یکی از خواسته‌های به‌حق و مکرر شهروندان این است که کالاهای تولیدی سالها و ماه‌های گذشته با قیمت‌های روز و بالا عرضه نشوند.

وی با اشاره به تشدید تیم‌های نظارتی در این زمینه، افزود: قوانین تعزیرات حکومتی، بهویژه در حوزه نان، ناقص و قدیمی است و بازدارندگی لازم را ندارد؛ از این رو نیاز به بهروزرسانی دارد.

کاظمی تصریح کرد: با قوانین فعلی تعزیرات حکومتی، با وجود برخی تخلفات و تعدد نانوایی‌ها، قادر به پلمب و حتی خارج کردن یک نانوایی از چرخه تولید نیستیم.

فرماندار زنجان با بیان اینکه سامانه «نانینو» راهاندازی شده اما هنوز بهطور ۱۰۰ درصد اجرایی نمیشود، اظهار داشت: عملکرد ۵۰ درصدی این سامانه، مشکلاتی در حوزه نان ایجاد کرده است.

وی بر لزوم پاسخگویی به مطالبات نانوایان تأکید و اضافه کرد: با راه‌اندازی این سامانه، برخی اختیارات از فرمانداری و دستگاههای مرتبط خارج شده است.

کاظمی همچنین بالا بودن تعداد نانوایی‌ها را عامل کاهش سهمیه آرد هر واحد و در نتیجه ناهمخوانی درآمد و هزینه فعالان این حوزه دانست.

فرماندار زنجان یادآور شد: در حال حاضر عمده مشکلات شهروندان زنجانی در حوزه نان و نحوه توزیع آرد مورد نیاز نانواییها متمرکز است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تغییر محسوسی در سهمیه سال قبل و جمعیت شهرستان رخ نداده، افزایش سهمیه آرد منطقی به نظر نمیرسد.

کاظمی تأکید کرد: در شرایط تورمی و افزایش قیمت اغلب کالاهای مورد نیاز، درخواست نانواییهای زنجان افزایش قیمت نان است.

وی با اشاره به اهمیت تنظیم بازار، خاطرنشان کرد: صیانت از تولیدکننده و مصرفکننده از شعارها و اولویت های فرمانداری زنجان است و منتظر تصمیم استان جهت افزایش قیمت نان هستیم. قیمت‌گذاری مناسب و نظارتهای اثرگذار، لازمه ثبات و آرامش در بازار و ارتقای رضایت‌مندی عمومی است.