به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱، مهدی قمی، با اشاره به تداوم حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده جنگ اظهار کرد: رسیدگی به مسائل معیشتی و اسکان این خانواده‌ها از نخستین روزهای وقوع حادثه در دستور کار مدیریت شهری منطقه قرار گرفت و همچنان با جدیت ادامه دارد.

وی افزود: تاکنون ۳۲۳ خانواده از کمک‌هزینه ودیعه مسکن بهره‌مند شده‌اند که این حمایت‌ها از طریق ظرفیت‌های منطقه و همچنین معرفی متقاضیان به شبکه بانکی برای دریافت تسهیلات انجام شده است.

قمی ادامه داد: در بخش حمایت‌های رفاهی نیز ۹۶۱ رفاه‌کارت و ۶۸ برات‌کارت به خانوارهای آسیب‌دیده اختصاص یافته است.

شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به استقرار بخشی از آسیب‌دیدگان در مراکز اقامتی گفت: حضور مستمر مدیران شهری در ۱۰ هتل محل اسکان خانواده‌ها و گفت‌وگوی مستقیم با آسیب‌دیدگان، موجب تسریع در شناسایی نیازها، تشکیل پرونده‌ها و انجام فرآیندهای حمایتی شده است.

وی تأکید کرد: روند رسیدگی و ارائه خدمات حمایتی تا پوشش کامل تمامی خانواده‌های مشمول و رفع مشکلات آنان ادامه خواهد داشت.