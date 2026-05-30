امکانات جدید برای مسافران خطوط یک و ۶ مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس فتحعلی پورمجری خط ۶ مترو تهران در خصوص امکانات جدید ایستگاه شهدای هفتم تیر گفت: از روز شنبه نهم خردادماه ۱۴۰۵ سه گالری ارتباطی و ۴ دستگاه پله برقی به جمع ابنیه و تاسیسات ایستگاه پرتردد میدان شهدای هفتم تیر افزوده می شود که این امر باعث رفت و آمد راحت تر مسافران خطوط یک و ۶ در ایستگاه مذکور خواهد شد.

مجری خط ۶ مجموع هزینه های انجام شده در خصوص عملیات ساختمانی و تجهیزاتی مستحدثات جدید ایستگاه مترو میدان شهدای هفتم تیر را رقمی در حدود ۱۸۰ میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: طول گالری های جدید ایجاد شده ۱۲۵ متر بوده و در عمق ۲۰ متری از سطح زمین، عملیات عمرانی مختلفی از جمله حفاری، آرماتوربندی، بتن‌ریزی، سنگ کاری و ایجاد سقف کاذب انجام شد تا ۳ گالری جدید ایجاد شود.