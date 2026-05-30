تأکید سپاه کردستان بر تقویت وحدت و تبیین فرهنگ غدیر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن عسکری، پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد دهه امامت و ولایت استان با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدا، و تبریک این ایام، اظهار کرد: دهه امامت و ولایت فرصت مهمی برای تبیین معارف دینی و تقویت شناخت عمومی نسبت به جایگاه ولایت در جامعه اسلامی است.
وی با اشاره به بخشی از بیانات امام خمینی(ره) افزود: اعتقاد به غدیر و ولایت، رکن اساسی مذهب شیعه است و نباید به عاملی برای اختلاف میان مسلمانان تبدیل شود. همچنین نگاه سکولار به دین و تلاش برای محدود کردن اسلام به حوزه زندگی فردی، از جمله مسائلی است که پاسخ آن در مسئله غدیر نهفته است.
سردار عسکری با بیان اینکه استان کردستان دارای شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی است، بر ضرورت توجه به اصل وحدت در برنامههای این ایام تأکید کرد و گفت: باید تلاش شود برنامههای دهه امامت و ولایت بهگونهای برگزار شود که موجب تقویت همدلی و همگرایی در سطح جامعه شود.
وی همچنین با اشاره به وجود برخی دیدگاهها و نقدها در فضای اجتماعی استان، تصریح کرد: در کنار این مسائل، نباید از مأموریتهای اصلی در حوزه تبیین معارف دینی و ارتقای سطح آگاهی عمومی غفلت شود و لازم است بیش از پیش بر فعالیتهای آموزشی، معرفتی و ایجاد حلقههای معرفتافزا تمرکز شود.
جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان در ادامه به تشریح بخشی از برنامههای پیشبینیشده در دهه امامت و ولایت پرداخت و گفت: تمرکز بر برنامههای میدانی و مردمی در محلات، فعالسازی قرارگاههای محلهمحور با محوریت مساجد، سرکشی از خانوادههای معظم شهدا و جانبازان، برگزاری یادوارههای شهدا در سطح محلات و اجرای طرحهای کمکهای مؤمنانه از جمله این برنامهها است.
وی افزود: برگزاری نشستهای جهاد تبیین، نشستهای هماندیشی با موضوع غدیر در اقشار مختلف، اجرای پویشهای فرهنگی از سوی بسیج اساتید، فعالسازی موکبهای فرهنگی، برگزاری مسابقات کتابخوانی با محوریت غدیرشناسی و همچنین برپایی محافل انس با قرآن کریم از دیگر برنامههای این ایام در سطح استان است.
سردار عسکری در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامهها، تقویت بصیرت دینی، تبیین جایگاه امامت و ولایت و افزایش مشارکت مردمی در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در سطح استان کردستان است.
