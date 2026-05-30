به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد هفته ولایت استان اظهار کرد: آموزش و پرورش به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستگاه‌های فرهنگی کشور، برنامه‌های متعددی را برای گرامیداشت دهه امامت و ولایت در سطح مدارس و مراکز آموزشی استان تدارک دیده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به ویژه شهدای دانش‌آموز، افزود: در این ایام پویش‌های مختلفی از جمله اکرام سادات و پویش «جشن پرواز به فرشته‌های مینا» در مدارس استان اجرا خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به برگزاری جشن تکلیف دانش‌آموزان گفت: با توجه به اینکه بخشی از این مراسم‌ها به دلیل شرایط خاص و تعطیلی مدارس به تعویق افتاده بود، برنامه‌ریزی شده است تا جشن تکلیف دانش‌آموزان در هفته ولایت برگزار شود.

حسینی از برگزاری مرحله استانی مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان و فرهنگیان خبر داد و بیان کرد: خوشبختانه با حمایت و پیگیری‌های انجام شده، استان کردستان برای نخستین بار به عنوان میزبان جشنواره و اجلاسیه کشوری نماز دانش‌آموزی انتخاب شده و پیش‌اجلاسیه‌های این رویداد نیز با مدیریت استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: اجلاسیه نهایی نماز دانش‌آموزی کشور نیز سال آینده به میزبانی کردستان برگزار می‌شود که فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی استان است.

تجلیل از حافظان و نخبگان قرآنی

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در هفته ولایت خاطرنشان کرد: اجرای طرح اطعام علوی، ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و اجتماعی رایگان، تجلیل از حافظان و نخبگان قرآنی، ترویج معارف نهج‌البلاغه و سیره علوی و دیدار با خانواده‌های شهدای فرهنگی و دانش‌آموز از جمله برنامه‌های این ایام خواهد بود.

حسینی با قدردانی از فعالان حوزه قرآن در استان اظهار کرد: کردستان موفق شده رتبه نخست کشور در حفظ جزء سی قرآن کریم در بخش دانش‌آموزی را کسب کند و در هفته ولایت از دانش‌آموزان برگزیده این حوزه تجلیل خواهد شد.

وی ترویج فرهنگ نهج‌البلاغه و سیره امیرالمؤمنین(ع) را از مهم‌ترین اهداف برنامه‌های هفته ولایت عنوان کرد و گفت: تولید محتوای فرهنگی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و اجرای پویش‌های دانش‌آموزی با محوریت معارف علوی در دستور کار آموزش و پرورش قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در پایان با تأکید بر نقش وحدت‌آفرین عید غدیر افزود: مردم کردستان همواره ارادت ویژه‌ای به اهل بیت(ع) داشته‌اند و امیدواریم برنامه‌های هفته ولایت زمینه‌ساز تقویت همبستگی، وحدت و ترویج ارزش‌های اسلامی در جامعه باشد.