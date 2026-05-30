به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین برومند رازیانی، صبح شنبه در جلسه ستاد برنامه‌های دهه ولایت در کردستان اظهار کرد: هر ساله برنامه‌هایی با محوریت عید غدیر از سوی بنیاد بین‌المللی غدیر به استان‌ها ابلاغ می‌شود که امسال نیز این برنامه‌ها با توجه به شرایط کشور و اقتضائات موجود تدوین شده است.

وی با اشاره به همزمانی عید غدیر با سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و همچنین شرایط ناشی از حوادث و شهادت‌های اخیر، افزود: برنامه‌های امسال علاوه بر حفظ شور و نشاط عید غدیر، با تأکید بر ابعاد حماسی، تبیینی و معرفتی این مناسبت برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: توسعه برنامه‌های مردمی در مساجد، هیئات مذهبی، بسیج، تشکل‌های مردمی، اصناف و اقشار مختلف جامعه از مهم‌ترین محورهای برنامه‌های دهه ولایت است و در این میان توجه ویژه‌ای به کودکان و نوجوانان خواهد شد.

رازیانی با تأکید بر لزوم تبیین دیدگاه‌های امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی درباره غدیر و حکمرانی علوی، گفت: تقویت روحیه وحدت، حضور حماسی مردم در صحنه و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی از دیگر اهداف برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

وی بر برگزاری اجتماعات بزرگ مردمی، سفره‌های اطعام غدیر، همایش‌ها و جشنواره‌های فرهنگی و علمی تأکید کرد و افزود: برنامه‌های دهه امامت و ولایت تا روز مباهله استمرار خواهد داشت و موضوع غدیر در سخنرانی‌های پیش از خطبه‌های نماز جمعه نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: اگرچه امسال به دلیل شرایط موجود، جشن‌های متداول سال‌های گذشته با همان شکل و گستردگی برگزار نخواهد شد، اما برنامه‌های غدیر با قوت و قدرت و با تأکید بر ابعاد حماسی و معرفتی این واقعه بزرگ دنبال می‌شود.

وی مردمی بودن برنامه‌ها را یک اصل اساسی دانست و اظهار کرد: دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی باید نقش پشتیبانی و حمایت از گروه‌های مردمی را بر عهده بگیرند تا ظرفیت‌های موجود به صورت هم‌افزا در خدمت ترویج فرهنگ ولایت قرار گیرد.

رازیانی همچنین از اجرای برنامه‌هایی همچون دیدار با سادات، سرکشی به خانواده‌های شهدای اخیر، برگزاری پویش کتابخوانی غدیر، اجرای مسابقات قرآنی و برنامه‌های فرهنگی ویژه در سطح استان خبر داد و بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مختلف برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن برنامه‌های دهه امامت و ولایت تأکید کرد.