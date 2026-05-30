به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمیدی در دیدار با خانواده شهید خلبان مهدی عالی، با اشاره به جایگاه والای شهدا در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: شهدا با انتخابی آگاهانه، مسیر ایثار، فداکاری و جاودانگی را برگزیدند و نام خود را در تاریخ این سرزمین ماندگار کردند.

وی با اشاره به حوادث اخیر افزود: ملت ایران همواره قدردان جانفشانی مردان بزرگی است که برای دفاع از آرمان‌های انقلاب و امنیت کشور از جان خود گذشتند و خانواده‌های آنان نیز شریک این افتخار بزرگ هستند.

حمیدی ضمن ابراز همدردی با خانواده شهید عالی و آرزوی صبر و سلامتی برای بازماندگان، بر ضرورت توجه ویژه به مسائل و مطالبات خانواده‌های شهدا تأکید کرد و گفت: خدمت‌رسانی به خانواده‌های معظم شهدا وظیفه‌ای ملی و انقلابی است و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر اهتمام ویژه داشته باشند.

معاون استاندار گلستان همچنین خواستار تسریع در احداث آرامگاه و یادمان شهید خلبان مهدی عالی شد و افزود: بنیاد شهید و دهیاری مربوطه باید اقدامات لازم را برای ساخت یادمانی در شأن این شهید والامقام انجام دهند تا این مکان به میعادگاهی برای علاقه‌مندان و ارادتمندان به نظام و فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل شود.