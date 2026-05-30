۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۲

حمیدی: یاد و راه شهدا چراغ هدایت نسل‌های آینده است

گرگان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در دیدار با خانواده شهید عالی، گفت: شهدا با انتخابی آگاهانه، مسیر عزت و جاودانگی را برگزیدند و راه آن ها چراغ هدایت نسل‌های آینده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمیدی در دیدار با خانواده شهید خلبان مهدی عالی، با اشاره به جایگاه والای شهدا در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: شهدا با انتخابی آگاهانه، مسیر ایثار، فداکاری و جاودانگی را برگزیدند و نام خود را در تاریخ این سرزمین ماندگار کردند.

وی با اشاره به حوادث اخیر افزود: ملت ایران همواره قدردان جانفشانی مردان بزرگی است که برای دفاع از آرمان‌های انقلاب و امنیت کشور از جان خود گذشتند و خانواده‌های آنان نیز شریک این افتخار بزرگ هستند.

حمیدی ضمن ابراز همدردی با خانواده شهید عالی و آرزوی صبر و سلامتی برای بازماندگان، بر ضرورت توجه ویژه به مسائل و مطالبات خانواده‌های شهدا تأکید کرد و گفت: خدمت‌رسانی به خانواده‌های معظم شهدا وظیفه‌ای ملی و انقلابی است و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر اهتمام ویژه داشته باشند.

معاون استاندار گلستان همچنین خواستار تسریع در احداث آرامگاه و یادمان شهید خلبان مهدی عالی شد و افزود: بنیاد شهید و دهیاری مربوطه باید اقدامات لازم را برای ساخت یادمانی در شأن این شهید والامقام انجام دهند تا این مکان به میعادگاهی برای علاقه‌مندان و ارادتمندان به نظام و فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل شود.

