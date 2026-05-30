به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی صبح شنبه در جلسه ستاد دهه ولایت استان با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی امیرالمؤمنین علی (ع) اظهار کرد: محبت به محرومان، تواضع در برابر مردم و توجه به اقشار ضعیف جامعه از مهمترین شاخصههای حکومت و سیره علوی است.
وی با بیان اینکه امام علی (ع) همواره پناهگاه مستضعفان و نیازمندان بود، افزود: مسئولان و مدیران باید در رفتار، منش و شیوه مدیریت خود از سیره آن حضرت الگو بگیرند و خدمت به مردم، به ویژه اقشار کمبرخوردار را در اولویت قرار دهند.
نماینده ولیفقیه در کردستان تواضع و مردمداری را از دیگر ویژگیهای برجسته امیرالمؤمنین (ع) دانست و گفت: آن حضرت با وجود جایگاه والای معنوی و اجتماعی، در میان مردم حضور داشت، با آنان گفتوگو میکرد و خود را از جامعه جدا نمیدانست.
لزوم ترویج فرهنگ علوی در جامعه
وی با اشاره به فرا رسیدن دهه ولایت، بر ضرورت ترویج فرهنگ و معارف علوی در جامعه تأکید کرد و افزود: همه دستگاهها، نهادهای فرهنگی، مساجد، دانشگاهها، مدارس و تشکلهای مردمی باید از این فرصت برای معرفی هرچه بیشتر شخصیت، سیره و آموزههای امیرالمؤمنین (ع) بهره بگیرند.
پورذهبی همچنین خواستار نقشآفرینی بیشتر مبلغان دینی در این ایام شد و گفت: تبیین ابعاد شخصیتی و مدیریتی حضرت علی (ع) و ترویج فرهنگ نهجالبلاغه باید در اولویت برنامههای فرهنگی و تبلیغی دهه ولایت قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط کشور و تحولات اخیر، از تلاش نیروهای مسلح و مردم در دفاع از ارزشهای اسلامی قدردانی کرد و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترویج روحیه همدلی، ایثار، خدمترسانی و عدالتخواهی برگرفته از مکتب علوی هستیم.
نماینده ولیفقیه در کردستان همچنین از خدمات صورت گرفته به خانوادههای شهدا قدردانی کرد و گفت: دستگاههای مختلف در ماههای اخیر برای حمایت از خانوادههای معظم شهدا اقدامات ارزشمندی انجام دادهاند و این مسیر باید با قوت ادامه یابد.
وی در پایان بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی و فرهنگی استان برای برگزاری باشکوه برنامههای دهه ولایت تأکید کرد و گفت: محور همه برنامهها باید معرفی سیره عملی امیرالمؤمنین (ع)، تقویت انس با نهجالبلاغه و گسترش فرهنگ ولایت در جامعه باشد.
