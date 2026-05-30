به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد سادات، صبح شنبه در جلسه ستاد دهه ولایت استان اظهار کرد: دهه امامت و ولایت امسال در شرایطی متفاوت از سال‌های گذشته برگزار می‌شود و همزمانی آن با سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، قیام ۱۵ خرداد و نخستین عید غدیر پس از شهادت فرماندهان و شهدای مقاومت، اهمیت این مناسبت را دوچندان کرده است.

وی با بیان اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی متولی قانونی برگزاری مناسبت‌های ملی و مذهبی در کشور است، افزود: در سطح ملی جلسات متعددی با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف برگزار و دستورالعمل‌های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های دهه ولایت به استان‌ها ابلاغ شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به برگزاری همزمان نشست‌های مرتبط با سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و دهه ولایت در استان گفت: هدف از این هماهنگی، استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی برای اجرای برنامه‌های اثرگذار در حوزه تبیین و میدان است.

حجت‌الاسلام سادات تقویت فرهنگ ولایت‌مداری را از مهم‌ترین اهداف برنامه‌های امسال عنوان کرد و افزود: بسیاری از مسائل و چالش‌های جامعه با تعمیق باورهای دینی و تقویت ریشه‌های ولایت‌مداری در میان مردم قابل حل است و دهه ولایت فرصت مناسبی برای پرداختن به این موضوع به شمار می‌رود.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) اظهار کرد: مراسم محوری این مناسبت در مسجد جامع سنندج برگزار خواهد شد و در تجمعات مردمی نیز برنامه‌های ویژه‌ای با محوریت تبیین اندیشه‌های امام راحل و آرمان‌های انقلاب اسلامی اجرا می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با تأکید بر مردمی بودن برنامه‌های عید غدیر گفت: ظرفیت سادات، تشکل‌های مردمی، هیئات مذهبی و نهادهای فرهنگی باید بیش از گذشته برای برگزاری برنامه‌های این ایام به کار گرفته شود.

وی پیشنهاد بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات عمومی در دهه ولایت را نیز مطرح کرد و افزود: ارائه خدمات رایگان یا تسهیل‌شده در برخی حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی و ماندگاری آثار این مناسبت در میان مردم کمک کند.

سادات همچنین بر توسعه کمک‌های مؤمنانه در آستانه عید غدیر تأکید کرد و گفت: با توجه به مشکلات معیشتی برخی خانواده‌ها، گسترش فعالیت‌های خیرخواهانه و حمایت از اقشار نیازمند باید در اولویت برنامه‌های این ایام قرار گیرد.

وی از اجرای پویش‌های فرهنگی با محوریت سادات، شهدای مقاومت و ترویج معارف علوی خبر داد و افزود: تکریم سادات به ویژه سادات اهل سنت، ترویج نهج‌البلاغه، معرفی فضائل امیرالمؤمنین(ع) و بهره‌گیری از ظرفیت آموزش و پرورش، مراکز فرهنگی و مجموعه‌های ورزشی از جمله برنامه‌هایی است که در دهه ولایت دنبال خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان در پایان بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و رسانه‌ای استان تأکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری همه نهادها، برنامه‌های دهه ولایت امسال در راستای ترویج فرهنگ ولایت، تقویت وحدت اسلامی و افزایش مشارکت مردمی به بهترین شکل برگزار شود.