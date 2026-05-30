به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی، صبح شنبه در جلسه ستاد دهه ولایت استان اظهار کرد: امسال دهه امامت و ولایت با سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و شرایط ویژه منطقه همزمان شده است و همین موضوع ضرورت برنامهریزی متناسب با شرایط موجود را دوچندان میکند.
وی با تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی افزود: هرچند شرایط امسال با سالهای گذشته متفاوت است، اما این موضوع نباید موجب کمرنگ شدن برنامههای فرهنگی و مذهبی مرتبط با دهه ولایت شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر آمادگی دستگاههای اجرایی استان برای حمایت از برنامههای دهه ولایت گفت: فرمانداریها، شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی در کنار مجموعههای فرهنگی و مردمی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مناسبت بزرگ همکاری خواهند کرد.
ارادت اهل سنت و شیعه به اهل بیت ظرفیتی برای تقویت وحدت اسلامی است
ورمقانی با اشاره به جایگاه وحدتآفرین واقعه غدیر در استان کردستان اظهار کرد: ارادت اهل سنت و شیعه به اهل بیت(ع) و به ویژه امیرالمؤمنین علی(ع) ظرفیتی ارزشمند برای تقویت همبستگی و وحدت اسلامی است که باید در برنامههای این ایام مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی عدالتمحوری، مردمداری، تربیت نسلهای مؤمن و مبارزه با ظلم را از مهمترین ویژگیهای سیره علوی برشمرد و افزود: تبیین این ویژگیها برای نسل جوان و جامعه امروز از مهمترین رسالتهای برنامههای فرهنگی دهه ولایت است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: عدالت امیرالمؤمنین(ع)، حمایت از محرومان، توجه به نیازمندان و ایستادگی در برابر ظلم و ستم از آموزههایی است که مورد قبول همه مسلمانان بوده و میتواند محور وحدت و همدلی در جامعه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به نقش تاریخی امام خمینی(ره) در شکلگیری انقلاب اسلامی گفت: استقلال، آزادی و بسیاری از دستاوردهای ارزشمند نظام جمهوری اسلامی مرهون رهبری امام راحل است و باید از این فرصت برای تبیین اندیشههای ایشان در کنار معارف علوی بهره گرفت.
ورمقانی بر نقش رسانهها در انعکاس برنامههای دهه ولایت تأکید کرد و افزود: صدا و سیما، خبرگزاریها، فعالان رسانهای و کنشگران فضای مجازی نقش مهمی در معرفی ابعاد مختلف این مناسبتها و انتقال پیام وحدت، همدلی و ولایت به جامعه دارند.
وی در پایان اظهار کرد: استان کردستان همواره در برگزاری مناسبتهای ملی و مذهبی پیشگام بوده و امیدواریم امسال نیز با مشارکت مردم، نهادهای فرهنگی و دستگاههای اجرایی، برنامههای دهه ولایت و سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در شأن این مناسبتها برگزار شود.
