احمد الکومی از جنبش حماس فلسطین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، خطاب به ملت‌های مسلمان و مجاهدان راه حق، فصل جدیدی از اقتدار و عزت جبهه مقاومت را ترسیم کرد.

عضو جنبش حماس با تأکید بر وعده تخلف‌ناپذیر الهی، ایستادگی مردم غزه و ملت ایران را ناشی از پشتوانه معنوی و ایمان راسخ دانست و گفت: نهراسید که خدا با شماست؛ خدا از کسانی که ایمان دارند دفاع می‌کند. همان‌طور که شما در اینجا با ایمانتان ایستادید، مردم غزه نیز با ایمانشان ایستادند. چون پشت ما به خداست، ترسی به ما وارد نیست و پیش می‌رویم.

الکومی در ادامه به تحلیل دستاوردهای راهبردی در «جنگ رمضان» پرداخت و وقوع چندین تحقیر بزرگ برای آمریکا را یادآور شد.

هدف قرار دادن ناو آمریکایی توسط ایران، تاریخ نظامی نوینی رقم زد

وی اظهار داشت: هدف قرار دادن ناو آمریکایی توسط نیروهای مسلح ایران، اقدامی هوشمندانه بود که قدرت پوشالی آمریکا را در جهان زیر سؤال برد.

وی این اقدام را سرآغاز ثبت یک تاریخ نظامی نوین و شکستن هیمنه پوشالی ایالات متحده در قرن جاری توصیف کرد و افزود: وقتی مهم‌ترین دستاورد آمریکایی‌ها یعنی ناو جرالد فورد و هواپیمای اف‌۳۵ را زدید، تاریخ جدید نظامی را شروع کردید و به عنوان اولین کشور مسلمان، هیمنه آمریکا را در این قرن شکستید.

این مقام حماس با اشاره به پیروزی‌های پی‌درپی در جنگ رمضان تصریح کرد: وقتی ایران در این جنگ، هم پایگاه‌های آمریکایی را نابود کرد و هم سربازان متواری شده را تعقیب کرده و به آن‌ها ضربه زد، ثابت شد که یک دوران جدید شروع شده است. باید به این پیروزی خود افتخار کنید.

مردم ایران در جنگ رمضان ثابت کردند که دیگر دعوای شیعه و سنی وجود ندارد

وی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای معنوی این نبرد را از بین رفتن تفرقه مذهبی و شکل‌گیری وحدت کم‌نظیر در جهان اسلام دانست و خاطرنشان کرد: مردم ایران در این جنگ ثابت کردند که دیگر دعوایی به اسم شیعه و سنی وجود ندارد. همه امت اسلامی متوجه شدند که مشکل اصلی کل منطقه، رژیم صهیونیستی است و شما توانستید سهم بزرگی در وحدت امت اسلامی ایفا کنید.

الکومی در پایان با تمجید از مقاومت افسانه‌ای مردم ایران و فلسطین، شکست سنگین دشمنان را متذکر شد و بیان کرد: اسرائیل و هفت قدرت بزرگ غربی چندین سال تلاش کردند تا مجاهدان سرشان را خم کنند و پرچمشان را بیندازند، ولی موفق نشدند.

وی با نقل وصیت شهدا، خطاب به امت اسلامی تأکید کرد: امروز باید بدانید که وصیت شهدا به شما این است که این پرچم‌ها از دستتان نیفتد؛ یک تاریخ جدید در حال ثبت شدن است. در این مسیر محکم بمانید، پشت رهبر خود بایستید، وحدت خود را حفظ کنید و پرچم‌هایتان را بلند نگه دارید.