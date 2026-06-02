دیدار هیئت حماس با رئیس اطلاعات ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «سما» فلسطین، جنبش حماس اعلام کرد هیئتی از رهبران این جنبش به ریاست «محمد درویش» با «ابراهیم کالین» رئیس سازمان اطلاعات ترکیه (میت) در آنکارا دیدار و گفتگو کرده است.

بر اساس بیانیه حماس، هیئت این جنبش در جریان این دیدار بر پایبندی خود به توافق آتش‌بس تأکید کرده و از تلاش‌های ترکیه، مصر و قطر در چارچوب میانجیگری برای پایان دادن به جنگ و کاهش پیامدهای انسانی و سیاسی آن قدردانی کرده است.

این هیئت همچنین از جامعه بین‌المللی خواست موضعی روشن و قاطع در قبال نقض پایبندی رژیم اسرائیل اتخاذ کند و اسرائیل تعهدات مندرج در توافق آتش بس و مرحله نخست این توافق را به صورت کامل انجام نداده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که هیئت حماس به بررسی وضعیت بیت المقدس، مسجد الاقصی پرداخت و نسبت به افزایش هتک حرمت این مکان مقدس از سوی شهرک‌نشینان و اقدامات انجام‌شده علیه این شهر ابراز نگرانی کرد.

بر اساس این بیانیه، حملات شهرک‌نشینان در کرانه باختری و همچنین وضعیت زندانیان فلسطینی و موارد نقض حقوق آنان از دیگر محورهای مطرح‌شده در این دیدار بوده است.