به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد الدلیمی یکی از رهبران ائتلاف الانبار عراق تاکید کرد، آمریکا به رژیم صهیونیستی برای حمله به نیروهای مقاومت در لبنان و عراق چراغ سبز نشان داده است.

وی اضافه کرد، دولت ترامپ این چراغ سبز را به رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن شخصیت های مقاومت که طی سال های طولانی با نقشه های آمریکایی صهیونیستی تحت حمایت دولت های عربی مزدور مبارزه کرده اند نشان داده است.

الدلیمی بیان کرد، دولت های عربی مزدور حریم هوایی خود را در برابر جنگنده های اسرائیلی برای هدف قرار دادن ایران باز کردند. اکثر آنها روابط تنگاتنگی با رژیم صهیونیستی هر چند به صورت غیر علنی، دارند اما در رسانه ها حملات اسرائیل علیه لبنان و غزه را محکوم می کنند.