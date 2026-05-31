۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

کاهش موقت ظرفیت انتقال آب به زاهدان در پی بروز دو حادثه

زاهدان- روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در اطلاعیه ای از کاهش موقت ظرفیت انتقال آب به زاهدان در پی بروز همزمان دو حادثه در خط انتقال آب از زابل به زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در اطلاعیه ای اعلام کرد: ضمن قدردانی از صبوری و همراهی شهروندان محترم زاهدان، به اطلاع می‌رساند در پی بروز همزمان حادثه در خط انتقال برق ایستگاه پمپاژ شماره ۲ و خط انتقال آب در محل ایستگاه پمپاژ چاه‌نیمه شماره ۳ به زاهدان، ظرفیت انتقال آب به شبکه این شهر به‌طور موقت کاهش خواهد یافت.

با توجه به گرمای شدید هوا و لزوم انجام عملیات فنی در شرایط ایمن، تیم‌های عملیاتی شرکت آب و فاضلاب و شرکت برق منطقه‌ای از ساعات عصر امروز عملیات تعمیر و رفع حادثه را آغاز خواهند کرد.

با عنایت به احتمال زمان‌بر بودن عملیات و کاهش میزان انتقال آب تا زمان رفع کامل حادثه، از شهروندان گرامی درخواست می‌شود ضمن ذخیره‌سازی آب مورد نیاز برای مصارف ضروری، از مصارف غیرضروری پرهیز کرده و با مدیریت مصرف، امکان توزیع آب به شهروندان را در سطح شهر را فراهم کنند.

بدیهی است پس از اتمام عملیات و وارد مدار شدن مجدد آب، فرآیند توزیع و پایداری شبکه به‌صورت تدریجی انجام خواهد شد.

شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان ضمن عذرخواهی صمیمانه از شهروندان عزیز به دلیل مشکلات ایجادشده در روزهای اخیر، به‌ویژه همزمانی این شرایط با گرمای کم‌سابقه هوا، اطمینان می‌دهد تمامی ظرفیت‌های فنی و عملیاتی برای تسریع در رفع مشکل و بازگشت پایداری شبکه به کار گرفته شده است.

    • محمد TR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
      خسته شدیم از اینهمه کم کاری همیشه همین موقع سال مشکل پیش میاد مگه این سیستم تعمیرو نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه نداره .
    • مراد عالی IR ۰۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
      چرا باید اینقدر سختی بکشیم

