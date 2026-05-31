کاهش موقت ظرفیت انتقال آب به زاهدان در پی بروز دو حادثه

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در اطلاعیه ای اعلام کرد: ضمن قدردانی از صبوری و همراهی شهروندان محترم زاهدان، به اطلاع میرساند در پی بروز همزمان حادثه در خط انتقال برق ایستگاه پمپاژ شماره ۲ و خط انتقال آب در محل ایستگاه پمپاژ چاهنیمه شماره ۳ به زاهدان، ظرفیت انتقال آب به شبکه این شهر بهطور موقت کاهش خواهد یافت.
با توجه به گرمای شدید هوا و لزوم انجام عملیات فنی در شرایط ایمن، تیمهای عملیاتی شرکت آب و فاضلاب و شرکت برق منطقهای از ساعات عصر امروز عملیات تعمیر و رفع حادثه را آغاز خواهند کرد.
با عنایت به احتمال زمانبر بودن عملیات و کاهش میزان انتقال آب تا زمان رفع کامل حادثه، از شهروندان گرامی درخواست میشود ضمن ذخیرهسازی آب مورد نیاز برای مصارف ضروری، از مصارف غیرضروری پرهیز کرده و با مدیریت مصرف، امکان توزیع آب به شهروندان را در سطح شهر را فراهم کنند.
بدیهی است پس از اتمام عملیات و وارد مدار شدن مجدد آب، فرآیند توزیع و پایداری شبکه بهصورت تدریجی انجام خواهد شد.
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان ضمن عذرخواهی صمیمانه از شهروندان عزیز به دلیل مشکلات ایجادشده در روزهای اخیر، بهویژه همزمانی این شرایط با گرمای کمسابقه هوا، اطمینان میدهد تمامی ظرفیتهای فنی و عملیاتی برای تسریع در رفع مشکل و بازگشت پایداری شبکه به کار گرفته شده است.
نظر شما