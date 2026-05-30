ابعاد فرهنگی واقعه غدیر باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله غلام‌پور ظهر شنبه در نشست برنامه‌ریزی عید سعید غدیر خم و مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: در موضوع غدیر همه دستگاه‌ها باید در کنار یکدیگر باشند و هر مجموعه‌ای متناسب با ظرفیت خود برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌ها پای کار بیاید.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری جشن‌های غدیر در شهرستان افزود: استقرار غرفه‌های مردمی برای پذیرایی از شهروندان در خیابان مصلی، برگزاری پیاده‌روی غدیر در شهرهای اسفدن، نیمبلوک، خضری دشت بیاض و آرین‌شهر و همچنین تعدادی از روستاهای بزرگ شهرستان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

فرماندار قائنات با تأکید بر هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان گفت: شهرداری در زمینه تأمین و نصب سازه‌های مورد نیاز و شرکت آب و فاضلاب در تأمین آب مراسم همکاری لازم را داشته باشند تا زمینه برگزاری مطلوب برنامه‌ها فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه نباید صرفاً به جنبه‌های اجرایی و خدماتی مراسم غدیر توجه شود، بیان کرد: تبیین پیام‌های فرهنگی و معرفتی واقعه غدیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بر همین اساس برگزاری همایش غدیرشناسی، نشست‌های تخصصی دانشگاهی، کارگاه‌های آموزشی آشنایی با نهج‌البلاغه و خطبه غدیر و همچنین نمایشگاه‌های مرتبط با امامت، ولایت و سیره حضرت امام خمینی (ره) باید مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار قائنات اظهار کرد: دستگاه‌های فرهنگی شهرستان موظف هستند در کنار فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، برنامه‌های فرهنگی و معرفتی متناسب با این مناسبت‌ها را نیز طراحی و اجرا کنند.