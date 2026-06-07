بیرجند در مسیر تحول عمرانی؛ اولویت با آب، راه و آموزش

علی ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوزههای اصلی فعالیت در شهرستان اظهار کرد: مهمترین اولویتها شامل حوزه آب، راه، آموزش، زیرساختهای روستایی و توسعه فناوری است که برنامهریزی برای هر یک از این بخشها به صورت مستمر در حال انجام است.
فرماندار بیرجند با تأکید بر اینکه حوزه آب از مهمترین دغدغههای شهرستان است، گفت: با توجه به خشکسالیهای اخیر و کاهش آبدهی قنوات، پروژههای آبرسانی به روستاها و رفع تنش آبی با جدیت دنبال میشود.
ناصری با بیان اینکه تعدادی از روستاها در سالهای اخیر به شبکه آبرسانی متصل شدهاند و برخی دیگر در قالب پروژههای تعریفشده در حال اجرا هستند، گفت: همچنین مصوبات سفرهای استاندار به روستاها به صورت ویژه و فوری در حال پیگیری است.
وی درباره طرح نهضت ملی مسکن در بیرجند گفت: زیرساختهای اصلی شامل آب، برق و گاز در این طرح تقریباً تکمیل شده و تنها برخی مسائل جزئی مانند معابر و زیرساختهای مخابراتی در حال اجراست.
فرماندار بیرجند تأکید کرد: در سطح شهرستان، تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار از نعمت برق برخوردارند و حتی در برخی روستاهای کمجمعیت نیز گازرسانی انجام شده است.
ناصری یکی از چالشهای مهم شهرستان را حوزه راههای روستایی عنوان کرد و گفت: به دلیل گستردگی شهرستان و وجود بیش از ۴۰۰ روستای دارای سکنه، نیاز به توسعه راهها بسیار گسترده است.
وی افزود: برخی پروژههای قدیمی و زمانبر مانند مسیرهای روستای زمانآباد و گیوک به بهرهبرداری رسیدهاند، اما در برخی روستاها مانند قلعه کوه به دلیل افزایش شدید هزینهها، تکمیل برخی پروژهها با تأخیر مواجه شده است.
فرماندار بیرجند با بیان اینکه هزینه احداث هر کیلومتر راه روستایی در سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان بوده است، اظهار کرد: تلاش میشود با اعتبارات موجود، پروژههای نیمهتمام تکمیل شوند و مسیرهای ضروری روستایی به بهرهبرداری برسند.
مدرسهسازی و سرانه آموزشی
وی با اشاره به وضعیت آموزش در شهرستان گفت: بیرجند در حوزه سرانه فضای آموزشی با کمبود مواجه است و به همین دلیل نهضت مدرسهسازی در دستور کار قرار گرفته است.
ناصری افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ساخت ۱۲۰ کلاس درس در شهرستان هدفگذاری شد که تاکنون حدود ۵۶ تا ۶۰ کلاس به بهرهبرداری رسیده و باقی پروژهها در حال اجراست.
وی ادامه داد: سال گذشته ساخت مدارس ۶ کلاسه و ۱۲ کلاسه در شهر بیرجند و مناطق حاشیهای با مشارکت دولت و خیرین آموزشی به بهره برداری رساندیم.
فرماندار بیرجند از توسعه زیرساختهای ارتباطی خبر داد و گفت: در سال گذشته چندین روستا به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت متصل شدند و این روند همچنان ادامه دارد.
ناصری افزود: همچنین پروژه شهرک فناوری اطلاعات بیرجند با هدف ایجاد هاب فناوری و توسعه اشتغال دانشبنیان در حال اجراست و این پروژه با توجه به ظرفیت دانشگاهها و نیروی انسانی متخصص استان اهمیت ویژهای دارد.
طرحهای هادی و توسعه روستایی
وی در ادامه گفت: اجرای طرحهای هادی و بهسازی معابر روستایی به صورت مستمر توسط بنیاد مسکن و دهیاریها در حال انجام است و هر سال تعدادی از روستاها در برنامه توسعه قرار میگیرند.
فرماندار بیرجند با اشاره به تغییر ساختار اعتبارات راههای روستایی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۸ اعتبارات این حوزه از سطح ملی به استانها واگذار شده و توزیع منابع بر اساس شاخصهای جمعیت و محرومیت انجام میشود.
وی افزود: با توجه به وسعت خراسان جنوبی، هزینه ارائه خدمات بسیار بالاست و این موضوع گاهی موجب طولانی شدن روند اجرای پروژهها میشود، با این حال تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای مختلف از جمله خیرین و اعتبارات استانی، پروژهها تکمیل شوند.
پاسخ به چند مطالبه مردمی
وی درباره زیرگذر محور گیوک، شمسآباد و دهنو گفت: به دلیل وجود خطوط انتقال گاز و آب، اجرای زیرگذر در این محدوده با محدودیتهای فنی مواجه است، اما پیشنهاد ایجاد تقاطع غیرهمسطح از سوی شرکت شهرکهای صنعتی مطرح شده که در صورت اجرا، بخشی از مشکلات ترافیکی منطقه برطرف خواهد شد.
ناصری همچنین از تهیه طرح اصلاحی محور رکات خبر داد و گفت: این طرح پس از تصویب در کمیته تصادفات استان اجرایی خواهد شد.
فرماندار بیرجند به وضعیت راه روستای شیرمنج اشاره کرد و گفت: این پروژه در حال اجراست و بخشهایی از آن شامل پلگذاری انجام شده است، اما به دلیل محدودیت اعتبارات، تکمیل حدود سه کیلومتر باقیمانده با کندی مواجه شده است.
وی تأکید کرد: با وجود محدودیتها، پروژههای راهسازی در شهرستان با جدیت پیگیری میشود و هدف نهایی، ارتقای شاخص برخورداری روستاها و پاسخ به مطالبات به حق مردم است.
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