تزریق ۵ میلیارد تومان اعتبار به حوزه ورزش نهبندان

به گزارش خبرنگار مهر، جلال دانش ظهر شنبه در نخستین نشست شورای ورزش شهرستان نهبندان اظهار کرد: ورزش در نظام اسلامی یکی از اولویتهای اصلی جوانان در کنار تحصیل و تهذیب است و نباید آن را موضوعی حاشیهای و فوقبرنامه تلقی کرد.
وی با اشاره به شرایط موجود در حوزه ورزش شهرستان افزود: تلاش شده با وجود برخی محدودیتها، فعالیتهای ورزشی در نهبندان متوقف نشود، هرچند در برخی بخشها تأخیرهایی در اجرا و برنامهریزی وجود داشته است.
دانش با رد برخی ادعاها مبنی بر تعطیلی کامل فعالیتهای ورزشی در شهرستان بیان کرد: چنین برداشتهایی با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد و نباید شرایط را بهگونهای ترسیم کرد که موجب ناامیدی در میان فعالان ورزشی شود.
فرماندار نهبندان با اشاره به تخصیص اعتبارات در حوزه ورزش گفت: در سال گذشته حدود پنج میلیارد تومان اعتبار برای توسعه ورزش شهرستان پیشبینی شد که بخشی از آن، معادل حدود یک میلیارد تومان، صرف تجهیز و بازسازی سالنهای ورزشی شده است.
وی افزود: در بازدیدهای میدانی، برخی مشکلات زیرساختی و فرسودگی اماکن ورزشی مشاهده شده، اما این موضوع به معنای تعطیلی کامل ظرفیتهای ورزشی شهرستان نیست.
دانش همچنین با اشاره به وضعیت برخی هیئتهای ورزشی اظهار کرد: هیئتهایی مانند دوچرخهسواری، بوکس و رشتههای رزمی در گذشته با رکود مواجه بودند، اما در حال حاضر با پیگیریهای انجامشده، روند احیا و فعالیت مجدد آنها آغاز شده است.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه عدالتمحور در توسعه ورزش شهرستان گفت: هیئتهای ورزشی باید با روحیه امید، همافزایی و پرهیز از سیاهنمایی مسیر توسعه را دنبال کنند.
فرماندار نهبندان به دیدار با وزیر ورزش و جوانان اشاره کرد و افزود: در این دیدار قول مساعد برای بازدید از ظرفیتهای ورزشی شهرستان ارائه شد که به دلیل شرایط خاص کشور به تعویق افتاده است.
وی با بیان اینکه پیگیری مطالبات ورزشی شهرستان با جدیت ادامه دارد، اظهار کرد: انتظار ما از رؤسای هیئتهای ورزشی این است که در کنار مطالبهگری، نقشآفرین ایجاد امید و انگیزه در جامعه ورزشی شهرستان باشند.
گفتنی است؛ در پایان این نشست بر تقویت زیرساختهای ورزشی، رفع مشکلات اماکن موجود و توسعه متوازن رشتههای ورزشی در سطح شهرستان تأکید شد.
