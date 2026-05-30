به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان سمنان در محل سالن یادگار امام استانداری خواستار توجه مدیران به تسریع در پروژه ها به ویژه طرح های آموزشی شد و بیان کرد: بهره برداری این پروژه ها بخشی از نیازهای زیر ساخت حوزه آموزش استان را رفع می کند.

وی خطاب به دستگاه های ذی ربط پیرامون صدور مجوز مجتمع های خدمات رفاهی جاده ای، اظهار کرد: این مجوزها بر اساس توان اجرایی سرمایه گذاران به منظور پیشگیری از هدر رفت منابع باید صادر شوند.

استاندار سمنان به تکمیل طرح های بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی تاکید کرد و ادامه داد: با برنامه ریزی این طرح ها باید در موعد مقرر به بهره برداری برسند.

کولیوند افزود: به منظور بازدهی سرمایه گذاری با توجه به محدودیت منابع مالی استفاده از ظرفیت اوراق و بهره گیری از روش های نوین تامین مالی به طور جدی باید پیگیری شوند.

وی اضافه کرد: برای پیشگیری از انباشت پروژه های نیمه تمام دستگاه ها باید با داشتن برنامه همراه با نظارت و پیگیری کار را به نحوی پیش ببرند تا در زمان مشخصی طرح ها پایان یابند.