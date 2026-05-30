ریشه‌ میثاق ولایی امت با رهبر، در ماجرای عید غدیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، در گردهمایی خادمان غدیر بنیاد بین‌المللی غدیر، با اشاره به پایداری بی‌نظیر نظام جمهوری اسلامی پس از شهادت رئیس‌جمهور و همراهانشان، عید غدیر امسال را جلوه‌ای عینی از تحقق آموزه‌های ولایی و استقامت ملی دانست.

دکتر خاندوزی با اشاره به حوادث تلخ سال گذشته و شهادت امام امت گفت: «تاریخ اسلام همواره شاهد نگرانی‌هایی درباره حفظ وصایت و ولایت بوده است، اما ملت ایران در آزمون بزرگ پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، با تکیه بر منش غدیری خود سربلند بیرون آمد. این ثبات و پایداری، نتیجه تربیت غدیری است که توسط علما و رهبری در بدنه جامعه نهادینه شده است.

عضو هیئت امناء بنیاد بین المللی غدیر در ادامه افزود: در حالی که استکبار جهانی در یک سال گذشته دو بار تمام توان خود را برای فروپاشی نظام ولایت به کار بست، این نظام ولایی نه تنها حفظ شد، بلکه بر انسجام و اتحاد ملت افزوده گشت. غدیر ۱۴۰۵ از این جهت در تاریخ ۴۷ سال گذشته بی‌سابقه و درخشان است.

دکتر خاندوزی با تبیین تمایز میان نظام ولایت و دولت‌-ملت‌های مدرن غربی تصریح کرد: نظام ولایی ایران تنها نمونه‌ای است که در برابر سخت‌ترین فشارها دست تسلیم بالا نمی‌برد، بلکه قوی‌تر از قبل می‌ایستد. وی افزود: نقطه مرکزی این نظام، میثاق میان امت و ولایت است که ریشه در واقعه غدیر دارد. این شجره طیبه امروز قدرت خود را در عمل نشان داده و کشور در پرتو برکات آن به حیات سیاسی و اجتماعی خود ادامه می‌دهد.

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر لزوم پررنگ‌تر شدن نقش مردم در عرصه‌های مختلف گفت: «بعد از رستاخیزی که با خون مطهر شهدای خدمت و شهدای دو جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی به ویژه قائد شهید در جامعه ایجاد شد، باید از این ظرفیت عظیم مردمی برای حل گره‌های کشور استفاده کرد.

خاندوزی افزود طبق فرموده امیرالمؤمنین (ع)، استواری نظام به استقامت و وفای مردم بستگی دارد. ما باید با تکیه بر ایستادگی مردم، در جاهایی که نیازمند اصلاح و تغییر هستیم، گام‌های اساسی برداریم.

عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به تحولات منطقه‌ای و جنگ‌های اخیر (جنگ رمضان) خاطرنشان کرد: ما امروز شاهد یک همیاری و اخوت منطقه‌ای بی‌سابقه میان برادرانمان در جبهه جهانی مقاومت هستیم، بن‌مایه این پیوند، همان امر غدیر و ولایت است. لذا ضرورت دارد برنامه‌های غدیر امسال با نگاهی فراملی و با تأکید بر بُعد “برادری غدیری” در سطح منطقه اجرا شود تا این پیوند راهبردی مستحکم‌تر گردد.

عضو هیئت امناء بنیاد بین المللی غدیر در پایان تأکید کرد که واقعیتِ قدرت نظام ولایی نیاز به استدلال‌های پیچیده ندارد، چرا که این قوت در میدان عمل و در عبور از پیچ‌های تاریخی به وضوح اثبات شده است.

در این گردهمایی مردمی، ظریف منش مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر و نیز برخی از اعضاء حاضر، عناوین اهم برنامه های علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری و اجتماعی غدیری و علوی داخل و خارج از کشور را بیان کردند.