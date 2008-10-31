غدیر، منشور کامل تفکر و رفتار علوی است

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده ظهر امروزدر اجلاس سراسری بنیاد بین المللی غدیر افزود: تمام شهرهای ایران باید با نمادها و عنوانهای حضرت امام علی (ع) مزین شود.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: بسیاری از مفتیان اهل سنت، حدیث غدیر را از اخبار متواتر و قطعی می دانند و همین سندیت و قطعیت باعث شده که هنوز نیز فرزندان افرادی همچون قرضاوی (مفتی اهل سنت) شیعه شده و به شخصیتی شیعی همچون سید حسن نصرالله عشق بورزند.

حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی نیز در این مراسم افزود: بلندترین گام در مسیر احیا تفکر امامت و ولایت در تاریخ اسلام توسط بنیانگذارعظیم الشان انقلاب حضرت امام خمینی (ره) برداشته شده است.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی افزود: این گام بزرگ آن بود که در زمان غیبت خلف صالح امیرالمومنین علی (ع) زمینه حکومت و اعمال ولایت و رهبری ولی فقیه عادل و صالح فراهم شد.

دکتر ظریف منش عضو هیئت مدیره بنیاد بین المللی غدیر نیز از امضای توافقنامه بنیاد غدیر با استانداری 15 استان کشور برای برگزاری برنامه های مرتبط با غدیر خبر داد.

وی تصریح کرد: در حالی که ما گاه به تیراژهای سه تا 10 هزاری کتب ولایی مان دل خوش می کنیم سال گذشته در مخالفت و معارضه با فرهنگ ولایی و غدیری فقط 60 عنوان کتاب با تیراژ 30 میلیون نسخه در یکی از کشورهای همسایه چاپ و منتشر شده است.

ظریف منش خاطرنشان کرد: برخی از کشورهایی که در جنگ هشت ساله صدام و رژیم بعث علیه ایران 25 میلیارد دلار به این رژِیم کمک و اعلام کرده اند که برای ممانعت از گسترش فرهنگ شیعه و غدیر حاضر به هزینه 250 میلیارد دلار هستند که دقت در این اخبار، بزرگی مسئولیت ما را مشخص می کند.

در این مراسم از بزرگترین اثر معرق جهان با نام ضامن آهو ساخته استاد حسین پهلوان مقدم پرده برداری شد و بزرگترین تندیس چوبی در حال ساخت جهان با عنوان علی حجت الله نیز به نمایش درآمد.