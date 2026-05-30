به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فرهادی با تشریح برنامه‌های هفته ملی کنترل و کاهش مصرف دخانیات که از چهارم تا دهم خردادماه برگزار می‌شود، اظهار کرد: برنامه‌های امسال با شعار «پرده‌برداری از جذابیت؛ مقابله با اعتیاد به نیکوتین و دخانیات» بر آگاه‌سازی جامعه نسبت به شگردهای صنعت دخانیات برای جذب گروه‌های هدف متمرکز شده است.

وی افزود: تولیدکنندگان محصولات دخانی با استفاده از اسانس‌های میوه‌ای، بسته‌بندی‌های رنگارنگ و تبلیغات گمراه‌کننده درباره محصولات به ظاهر کم‌ضرر، در تلاش هستند حساسیت جامعه نسبت به زیان‌های مصرف دخانیات را کاهش دهند تا مصرف دخانیات در میان گروه‌های هدف افزایش یابد.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه معطر کردن محصولات دخانی از آسیب‌های آنها نمی‌کاهد، تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی برنامه‌های امسال، افشای این ترفندها و مقابله با جذاب‌سازی ظاهری محصولات دخانی است.

فرهادی نقش رسانه‌ها را در مقابله با تبلیغات پنهان دخانیات مهم دانست و گفت: نمایش استعمال سیگار، قلیان و سایر محصولات دخانی در برخی آثار هنری و تولیدات تصویری نوعی تبلیغ غیرمستقیم محسوب می‌شود و می‌تواند بر نگرش و رفتار نوجوانان و جوانان تأثیر بگذارد.

وی همچنین از ادامه مقاومت دبیرخانه ستاد کنترل دخانیات کشور در برابر عادی‌سازی مصرف سیگارهای الکترونیکی، ویپ‌ها و سایر محصولات جدید دخانی خبر داد و افزود: تاکنون از تولید رسمی این محصولات در کشور جلوگیری شده است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به برنامه‌های نظارتی هفته ملی کنترل دخانیات اظهار کرد: از دانشگاه‌های علوم پزشکی و کارشناسان بهداشت محیط خواسته شده است ضمن اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، بر رعایت قوانین منع عرضه و مصرف دخانیات در اماکن عمومی نیز نظارت کنند.

فرهادی همچنین از پیگیری اجرای نظام عاملیت فروش دخانیات خبر داد و گفت: ساماندهی شبکه خرده‌فروشی محصولات دخانی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار قرار دارد و این اقدام می‌تواند به جلوگیری از فروش دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال، مقابله با نخ‌فروشی و کاهش قاچاق محصولات دخانی کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد با برگزاری نشست ستاد کشوری کنترل دخانیات به ریاست وزیر بهداشت، تصمیمات لازم برای تقویت برنامه‌های پیشگیری و کنترل مصرف دخانیات در کشور اتخاذ شود.