۲۵۷ کیلوگرم موادمخدر در غرب تهران کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده،بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۲۵۷ کیلوگرم موادمخدر از نوع شیشه و هروئین در منطقه باغستان شهریار خبر داد.

علیزاده در ادامه، اظهار کرد: با اقدامات فنی و اطلاعاتی ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر غرب تهران، فعالیت یک قاچاقچی حرفه‌ای که قصد توزیع موادمخدر در پوشش باغی در منطقه «دهمویز» از توابع باغستان را داشت، شناسایی شد.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مراجع قضائی، شب گذشته طی عملیاتی غافلگیرانه، این قاچاقچی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: در بازرسی از این مخفیگاه، ۲۳۱ کیلوگرم شیشه و ۲۶ کیلو و ۷۵۰ گرم هروئین کشف و ضبط شد.

علیزاده در پایان از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق و توزیع موادمخدر را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.