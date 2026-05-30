به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، بعد از ظهر شنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی استان با اشاره به سفرهای شهرستانی سال گذشته اظهار داشت: در سال گذشته به ۱۶ شهرستان استان تهران سفر شد و برای همه شهرستان‌ها مصوباتی در نظر گرفته شد که با حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور و پیگیری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اعتبارات استان در دو بخش هزینه‌ای و تملک دارایی به‌صورت کامل تخصیص یافت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۵ افزود: یکی از محورهای مهم جلسه امروز، بررسی ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، بهره‌برداری از پروژه‌های آماده واگذاری و آغاز پروژه‌های ضروری در سطح استان، شهرستان‌ها و روستاها بود.

استاندار تهران تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع دولتی و شرایط خاص کشور، استفاده از سرمایه‌گذاری مردم و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند روند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را تسریع کند و زمینه بهره‌برداری سریع‌تر از طرح‌های مورد نیاز مردم را فراهم سازد.

معتمدیان با بیان اینکه نزدیک به ۹۰۰ پروژه نیمه‌تمام استانی در تهران وجود دارد، گفت: برای تکمیل این پروژه‌ها بالغ بر ۲۰ همت اعتبار نیاز است و بر همین اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند ظرف مدت ۱۵ روز پروژه‌های قابل واگذاری یا قابل اجرا در قالب مشارکت عمومی و خصوصی را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان معرفی کنند.

وی افزود: مقرر شد کارگروه مربوطه به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در اسرع وقت تشکیل شود و آموزش‌های کارگاهی برای مدیران، معاونان عمرانی، فنی و توسعه‌ای دستگاه‌ها برگزار شود تا از این ظرفیت قانونی به‌صورت دقیق و عملیاتی استفاده شود.

استاندار تهران در پایان با اشاره به بررسی مصوبات کارگروه زیربنایی استان گفت: در پایان جلسه نیز حدود ۲۸ مصوبه کارگروه زیربنایی پس از بررسی، در شورای برنامه‌ریزی استان تصویب شد.