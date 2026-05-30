  1. استانها
  2. تهران
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۳

معتمدیان: ۹۰۰ پروژه نیمه‌تمام استان تهران تعیین تکلیف می شود

معتمدیان: ۹۰۰ پروژه نیمه‌تمام استان تهران تعیین تکلیف می شود

استاندار تهران با اشاره به وجود نزدیک به ۹۰۰ پروژه نیمه‌تمام استانی گفت: با توجه به محدودیت منابع، استفاده از ظرفیت قانونی مشارکت عمومی و خصوصی، این پروژه ها تعیین تکلیف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، بعد از ظهر شنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی استان با اشاره به سفرهای شهرستانی سال گذشته اظهار داشت: در سال گذشته به ۱۶ شهرستان استان تهران سفر شد و برای همه شهرستان‌ها مصوباتی در نظر گرفته شد که با حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور و پیگیری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اعتبارات استان در دو بخش هزینه‌ای و تملک دارایی به‌صورت کامل تخصیص یافت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۵ افزود: یکی از محورهای مهم جلسه امروز، بررسی ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، بهره‌برداری از پروژه‌های آماده واگذاری و آغاز پروژه‌های ضروری در سطح استان، شهرستان‌ها و روستاها بود.

استاندار تهران تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع دولتی و شرایط خاص کشور، استفاده از سرمایه‌گذاری مردم و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند روند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را تسریع کند و زمینه بهره‌برداری سریع‌تر از طرح‌های مورد نیاز مردم را فراهم سازد.

معتمدیان با بیان اینکه نزدیک به ۹۰۰ پروژه نیمه‌تمام استانی در تهران وجود دارد، گفت: برای تکمیل این پروژه‌ها بالغ بر ۲۰ همت اعتبار نیاز است و بر همین اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند ظرف مدت ۱۵ روز پروژه‌های قابل واگذاری یا قابل اجرا در قالب مشارکت عمومی و خصوصی را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان معرفی کنند.

وی افزود: مقرر شد کارگروه مربوطه به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در اسرع وقت تشکیل شود و آموزش‌های کارگاهی برای مدیران، معاونان عمرانی، فنی و توسعه‌ای دستگاه‌ها برگزار شود تا از این ظرفیت قانونی به‌صورت دقیق و عملیاتی استفاده شود.

استاندار تهران در پایان با اشاره به بررسی مصوبات کارگروه زیربنایی استان گفت: در پایان جلسه نیز حدود ۲۸ مصوبه کارگروه زیربنایی پس از بررسی، در شورای برنامه‌ریزی استان تصویب شد.

کد مطلب 6845012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها