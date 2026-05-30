به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حسین رضاییزاده، با تشریح رویکرد طب ایرانی در مواجهه با این بیماری، گفت: کمک طب ایرانی به بیماران مبتلا به اماس، معطوف به بهبود کیفیت زندگی و کاهش برخی علائم و عوارض بیماری است و بر همین مبنا، درمانهای استاندارد موجود باید همچنان ادامه پیدا کند.
وی با تأکید بر اینکه طب ایرانی جایگزین درمانهای رایج نیست، تصریح کرد: به هیچ عنوان توصیه نمیکنیم درمانهای رایج کنار گذاشته شود، بلکه با اطلاع پزشک اصلی بیمار، یعنی متخصصان بیماریهای مغز و اعصاب یا فوقتخصصها و فلوشیپهای اماس، در کنار درمانهای اصلی به کاهش عوارض و بهبود کیفیت زندگی بیماران کمک میکنیم.
رضاییزاده در ادامه با اشاره به اهمیت سبک زندگی در وضعیت جسمی این بیماران، افزود: به نظر میرسد بسیاری از بیماران مبتلا به اماس، درگیر مشکلات مرتبط با سبک زندگی هستند و بخشی از علائم و عوارض آنان نیز ناشی از سبک زندگی نادرست است.
رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل، گفت: این سبک زندگی غلط، دامنه گستردهای دارد؛ از مسائل روحی و روانی و برخی اختلالات روانشناختی مانند ایدهآلگرایی یا کمالگرایی بیش از حد، علائم وسواسی، ترافیکهای ذهنی و مشکلات فکری گرفته تا اشتغال زیاد، کار سنگین، کمخوابی، بیخوابی، بدخوابی، مشکلات گوارشی، مشکلات مربوط به وزن و سایر مسائل.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح سبک زندگی، اظهار کرد: اصلاح سبک زندگی، بخش جدی توصیههای ما به این بیماران است و این اصلاح میتواند مبتنی بر سبک زندگی ایرانی باشد.
رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل درباره فعالیت بدنی بیماران نیز افزود: ورزش و نرمش باید در حد اعتدال باشد و به گردش انرژی در بدن کمک کند. تحرک کافی و فعالیت فیزیکی زمانی توصیه میشود که نه باعث خستگی مفرط و شدید شود و نه به تخلیه شدید انرژی بیماران بینجامد، بلکه در حدی باشد که واقعاً حال بیمار را بهتر کند، موجب سرحال شدن او شود و تجربه حال بهتر را برایش به همراه داشته باشد.
رضاییزاده در ادامه با اشاره به پرسشهای پرتکرار بیماران درباره تغذیه، گفت: درباره تغذیه بیماران اماس، پرسشهای زیادی مطرح میشود و تاکنون پژوهشهای متعددی نیز در این زمینه انجام شده است.
وی با رد برخی برچسبگذاریهای رایج درباره مزاج بیماران مبتلا به اماس، تصریح کرد: واقعیت این است که نمیتوان برچسب یک بیماری یا یک مزاج و سوءمزاج خاص، به معنای غلبه شدید سردی یا گرمی یا برخی اصطلاحات مانند غلبه سودا و امثال آن را به این بیماران نسبت داد.
رضاییزاده افزود: پژوهشها نشان میدهد افراد با همه مزاجها میتوانند به این بیماری مبتلا شوند و بیماران مبتلا به اماس نیز از میان همه مزاجها دیده میشوند؛ بنابراین نمیتوان بر این مبنا درباره افراد و رژیم غذایی آنها قضاوت کرد.
وی با انتقاد از برخی توصیههای غذایی محدودکننده، گفت: برخی توصیهها، محدودیتهای مطلق برای این بیماران ایجاد میکنند که ما به هیچ عنوان آنها را تأیید نمیکنیم. بر این اساس، اینکه گفته شود این بیماران مطلقاً نباید سردی بخورند، یا مطلقاً ماست و لبنیات مصرف نکنند، جزو توصیههای ما نیست.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی با بیان اینکه توصیه اصلی، رعایت اعتدال در رژیم غذایی است، اظهار داشت: توصیه جدی ما این است که بیماران، رژیم غذایی معتدل را رعایت کنند؛ از غذاهای سالم، اصیل، سنتی و ایرانی استفاده کنند و از درهمخوری، برهمخوری، زیادهخوری و بدخوری بپرهیزند.
وی تأکید کرد: مراقبت از گوارش و داشتن دفع مناسب، از جمله توصیههای جدی ما برای این بیماران است.
رضاییزاده در ادامه با رد افراط در مصرف برخی خوراکیها، گفت: اینکه بیماران بیش از حد از گرمیها، ادویهها یا غذاهای پرانرژی استفاده کنند، یا برعکس، مطلقاً سردیها یا لبنیات را کنار بگذارند، جزو توصیههای ما نیست.
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران در تشریح معیار کلی طب ایرانی برای انتخاب مواد غذایی مناسب بیماران مبتلا به اماس، تصریح کرد: اگر بیمار بخواهد بداند چه چیزی بخورد و چه چیزی نخورد، ما اصل سازگاری را برای او توضیح میدهیم.
رضایی زاده، افزود: منظور از اصل سازگاری این است که هر ماده غذایی، اگر در فصل خودش، به شکل درست و با میل فرد مصرف شود و حال بیمار با آن خوب. باشد، میتواند برای او مناسب تلقی شود
وی ادامه داد: معیار این سازگاری آن است که بیمار پس از مصرف آن ماده غذایی، تا شش ساعت نه از یک سو دچار اضطراب، گرگرفتگی، هیجان، حرارت، برافروختگی و پرخاشگری شود و نه از سوی دیگر دچار سستی، رخوت، بیحالی، کرختی و خوابآلودگی شود.
رضاییزاده خاطرنشان کرد: اگر بیمار ماده غذاییای را مصرف کند و تا شش ساعت بعد از آن حالش خوب باشد، این به معنای سازگاری آن ماده غذایی با بدن اوست و میتواند با خیال راحت از آن استفاده کند.
نظر شما