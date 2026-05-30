ضرورت اصلاح ساختارهای اداری و فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمصطفی حسینی در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان زنجان، اظهار کرد: یکی از نکات مهم در بحث حکمرانی دادهمبنا و ساختارهای چابک، توجه به الزاماتی است که اگر نادیده گرفته شود، اصلاحات ساختاری به نتیجه نمیرسد.
وی با اشاره به وجود موانع متعدد در مسیر اصلاح مدیریت و حکمرانی در کشور، افزود: علاوه بر مسائل ساختاری، برخی ملاحظات غیررسمی و تعارفات اداری نیز مانع تصمیمگیریهای مؤثر میشود؛ بهگونهای که گاهی یک مأموریت ساده بهدلیل تعدد دستگاههای دخیل، به چندین نشست و تعامل پیچیده نیاز پیدا میکند.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان، با ذکر مثالی از تجربهای در یک وزارتخانه خارجی، تصریح کرد: در آن تجربه، برای دیدار با همتای متناظر یک مقام، دهها دستگاه درگیر نبودند؛ اما در کشور ما، یک مأموریت گاهی میان چندین نهاد تقسیم میشود و همین موضوع چابکی را کاهش میدهد.
حسینی با انتقاد از موازیکاری در برخی نهادهای فرهنگی، گفت: در حوزه فرهنگ، گاهی چندین مجموعه با مأموریتهای مشابه فعالیت میکنند، در حالی که ارتباط و همکاری مشخصی میان آنها تعریف نشده است. این وضعیت موجب میشود بخش زیادی از بودجه صرف حفظ ساختار شود و سهم اندکی برای اجرای مأموریتها باقی بماند.
وی با اشاره به اینکه در برخی دستگاهها هزینههای نیروی انسانی و پشتیبانی بخش عمده اعتبارات را در برمیگیرد، افزود: در یک نمونه، دستگاهی فرهنگی با وجود چهار نیرو، سالانه چندین برابر بودجهای که برای اجرای برنامههایش دارد صرف خدمات و نگهداری میکند؛ در حالی که اگر همان منابع مستقیماً برای انجام مأموریت تخصیص یابد، بهرهوری بسیار بیشتر خواهد بود.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با یادآوری اینکه رهبر شهید نیز بر بازنگری در ساختار دستگاههای فرهنگی تأکید داشتند، اظهار کرد: امروز نیز باید با نگاه اصلاحگرانه و انقلابی، درباره ضرورت ادغام، همافزایی یا بازتعریف مأموریت برخی نهادها تصمیمگیری شود.
وی همچنین با اشاره به تجربههای دوران جنگ تحمیلی و ظرفیت تصمیمگیری در شرایط بحران، بیان کرد: جنگ، بسیاری از تصمیمهای سخت را ممکن میکند و امروز نیز میتوان با استفاده از همان روحیه جهادی و انقلابی، بخشی از بروکراسی زائد و موازیکاریها را کنار گذاشت.
حسینی در ادامه با اشاره به رویکرد دولت در واگذاری اختیارات به استانها، افزود: اگر این اختیارات بهدرستی عملیاتی شود، میتوان در استانها تصمیمهای مؤثرتر و چابکتری گرفت و کار مردم را با هزینه و اصطکاک کمتر پیش برد.
وی با تأکید بر اینکه برخی اقدامات موازی در ظاهر به نفع مردم انجام میشود اما در عمل موجب افزایش هزینه و کاهش کیفیت میشود، خاطرنشان کرد: باید از مدلهای موفق مدیریتی، از جمله الگوهای جهادی و دفاع مقدس، برای حل این مسئله بهره گرفت تا دستگاهها بتوانند بهجای تداخل، در خدمت یکدیگر قرار گیرند.
