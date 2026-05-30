حیدری نژاد: آستانه اشرفیه ظرفیت تبدیل شدن به کانون گردشگری را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدرینژاد عصر شنبه در نشست ستاد ساماندهی سواحل آستانه اشرفیه اظهار کرد: سواحل گیلان و مازندران از موهبتهای پروردگار هستند و مردم زیادی از نقاط مختلف ایران در فصل تابستان و دیگر ایام سال برای بهرهمندی از این ظرفیتها وارد این استان و مناطق میشوند.
فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه در سواحل استان گیلان و شهرستانهای ساحلی، مناطق جنگلی و دریایی بسیار زیادی وجود دارد، افزود: در این استان تلاقی دریا و جنگل را در نقاط مختلف شاهد هستیم و همین موضوع سبب شده است که مردم از دیرباز در فصل تابستان وارد استان گیلان شوند.
حیدرینژادبا اشاره به لزوم فراهمسازی بسترهای مناسب برای بهرهمندی مردم، گردشگران و سرمایهگذاران از این پهنههای زیبا، تصریح کرد:اگر دریای خزر را در شهرستانهای ساحلی داریم، دریای ابر را نیز در ارتفاعات داریم؛ مانند ماسال، املش، رودسر، سیاهکل، تالش و رضوانشهر که همه این فضاها را خداوند در اختیار ما قرار داده تا هم میهمانان از آن لذت ببرند و هم مردم گیلان از این پهنه بسیار زیبا بهرهمند شوند و امرار معاش کنند.
وی با تأکید بر اینکه نقطه به نقطه گیلان اگر بستر آن فراهم شود، کم از کشورهای اروپایی ندارد، گفت: تفاوت در این است که در ایران این بسترها هنوز بهطور کامل فراهم نشده، اما در کشورهای اروپایی فراهم شده است و باید گفت در این حوزه جای کار بسیار وجود دارد.
فرماندار آستانه اشرفیه افزود: باید بسیار تلاش کند تا برای مردم کشور فضای بهتری رقم بزند، این سایه جنگ برداشته خواهد شد و سرمایهگذاران از این فضا برای سرمایهگذاری استفاده کنند و هم مردم بهرهمند شوند.
وی با اشاره به امکان برگزاری جشنوارهها و نمایشگاههای مختلف در این شهرستان گفت: میتوانیم جشنوارهها و نمایشگاههای مختلفی برای ارائه صنایع دستی و یا فروش محصولات متعلق به خودمان داشته باشیم و باید از این فضا برای کسب و کار بهره ببریم و حتماً باید این کار صورت گیرد.
وی ادامه داد: فقط دنبال بازرسی نیستیم، بلکه باید فضای کسب و کار فراهم شود؛ چرا که مسافران زیادی وارد گیلان میشوند و هرچند در اکثر فصول سال مسافران را میبینیم، اما قطعا از این فضا باید بهره برد.
حیدرینژاد با بیان اینکه آستانه اشرفیه ظرفیت اشتغال زایی خوبی دارد اظهار کرد:شغلهای خوبی میتواند در این مسیر فراهم شود و بازارچههایی که میتوانند دائمی شوند، در این فضای جنگلی مورد استفاده قرار گیرند تا خانمها نیز بتوانند درآمد داشته باشند.
وی با بیان اینکه همه تلاش بر این است که فضای آرام و امنی برای مهمانان فراهم شود، گفت: ۳۸ کیلومتر نوار ساحلی در شهرستان آستانه اشرفیه داریم و این میزان و مقدار کم نیست؛ با تلاش انجامشده و ۳۲ نقطه خطرآفرین، با کار فرهنگی و همراهی مردم و رعایت موارد لازم، سال گذشته تلفات نداشتیم.
فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه در دوره ۱۰ سال پیش تلفات بسیار زیاد بود، افزود: البته ۳۵ نفر مورد نجات قرار گرفتند و حضور بهموقع مسئولان ذیربط، از جمله غریقنجاتها، موجب شد در سال گذشته تلفات نداشته باشیم.
وی تصریح کرد: هرچند معتقدیم حتی اگر یک نفر هم فوت کند، باز هم باید تلاش کنیم که هیچ اتفاقی برای کسی رخ ندهد.
حیدری نژاد با اشاره به برگزاری این جلسه برای هماهنگی میان دستگاهها گفت: همکاری دستگاهها برای ساماندهی سواحل، مانند یک سمفونی است؛ همه افراد با همکاری هم ذهنی زیبا تولید میکنند و ما هم باید با هم هماهنگ کنیم و با چارچوب خودمان درست و دقیق عمل کنیم تا آهنگی که در پایان شنیده میشود این باشد که کسی در سواحل غرق نشود.
فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به شرایط خاص امسال اظهار کرد: امسال تلاش باید دوچندان باشد؛ مردم دو جنگ را پشت سر گذاشتهاند و یک شبهکودتا را نیز گذراندهاند، و چه جایی بهتر از گیلان، بهویژه آستانه اشرفیه، که از این فضا باید هم خود، هم همشهریان و هم مردم و مسافران عزیز که وارد شهرستان میشوند استفاده کنند.
وی افزود: بدون هیچ مانعی، طرحهای مختلفی در شهرستان وجود دارد و در نقاط ساحلی که دهیاران مسئولیت دارند، باید فعالیت آغاز شود. نقاط خطرآفرین شناسایی و مورد توجه قرار گیرد و با تدابیر امنیتی، مردم منطقه ضمن امرار معاش، خدماترسانی به مردم و مسافران را نیز انجام دهند و استفادهای امیدبخش داشته باشند و با خاطرهای خوش این منطقه را ترک کنند.
