نواف سلام: اسرائیل سیاست ویرانی گسترده را در پیش گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نواف سلام نخست وزیر لبنان گفت: لبنان با تشدید تنش خطرناک و بی سابقه ای از سوی اسرائیل مواجه است. اسرائیل تنها مناطق مشخصی را هدف قرار نمی‌دهد بلکه سیاست ویرانی گسترده و کوچاندن جمعی را اعمال می‌کند.

نخست وزیر لبنان تصریح کرد: اسرائیل در اقدامی که نقض حاکمیت لبنان و تمامیت ارضی آن به شمار می‌رود، آثار باستانی که برخی از آنها ثبت جهانی است را هدف قرار می‌دهد. دولت از هیچ تلاشی برای تحقق آتش بس و عقب نشینی اسرائیل و بازسازی لبنان دریغ نخواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه این جنگ بر لبنان تحمیل شده و امروز هزینه آن بسیار است، گفت که دولت مصمم به حفاظت از کشور برای جلوگیری از تبدیل شدن این کشور به عامل رد و بدل شدن پیام در منطقه است.

او با بیان اینکه دولت رفتن به مذاکرات را به عنوان گزینه‌ای مناسب تر و کم هزینه تر دیده است، افزود که نمی‌توان بر سر عقب نشینی کامل، بازگرداندن اسرا، بازسازی و بازگشت آوارگان به سرزمین خود چانه زنی کرد.

نخست وزیر لبنان با اشاره به اینکه به هنگام یکپارچه شدن تلاش‌ها زیر سقف حکومت و بدون تک روی، لبنان قوی‌تر می‌شود، گفت که لبنان از طرف همه لبنانی‌ها وارد مذاکرات شده و تصمیم جنگ و صلح باید در اختیار حکومت باشد.

وی تصریح کرد: اسرائیل از طریق ویران کردن، به امنیت دست نخواهد یافت.