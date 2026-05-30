۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

نواف سلام: اسرائیل سیاست ویرانی گسترده را در پیش گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نواف سلام نخست وزیر لبنان گفت: لبنان با تشدید تنش خطرناک و بی سابقه ای از سوی اسرائیل مواجه است. اسرائیل تنها مناطق مشخصی را هدف قرار نمی‌دهد بلکه سیاست ویرانی گسترده و کوچاندن جمعی را اعمال می‌کند.

نخست وزیر لبنان تصریح کرد: اسرائیل در اقدامی که نقض حاکمیت لبنان و تمامیت ارضی آن به شمار می‌رود، آثار باستانی که برخی از آنها ثبت جهانی است را هدف قرار می‌دهد. دولت از هیچ تلاشی برای تحقق آتش بس و عقب نشینی اسرائیل و بازسازی لبنان دریغ نخواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه این جنگ بر لبنان تحمیل شده و امروز هزینه آن بسیار است، گفت که دولت مصمم به حفاظت از کشور برای جلوگیری از تبدیل شدن این کشور به عامل رد و بدل شدن پیام در منطقه است.

او با بیان اینکه دولت رفتن به مذاکرات را به عنوان گزینه‌ای مناسب تر و کم هزینه تر دیده است، افزود که نمی‌توان بر سر عقب نشینی کامل، بازگرداندن اسرا، بازسازی و بازگشت آوارگان به سرزمین خود چانه زنی کرد.

نخست وزیر لبنان با اشاره به اینکه به هنگام یکپارچه شدن تلاش‌ها زیر سقف حکومت و بدون تک روی، لبنان قوی‌تر می‌شود، گفت که لبنان از طرف همه لبنانی‌ها وارد مذاکرات شده و تصمیم جنگ و صلح باید در اختیار حکومت باشد.

وی تصریح کرد: اسرائیل از طریق ویران کردن، به امنیت دست نخواهد یافت.

    • احمد IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
      اسرائیل ورژیم صهیونیستی باحمایتهای تشنج برانگیز آمریکا به این درجه ازگستاخی وتوحش رسیده است.اسرائیل بدون آمریکا موجودیتی درمنطقه نخواهدداشت.آنجا که حضرت امام خمینی ره میفرماید:«هرچه فریادداریدبرسرآمریکابکشید!»عمق فاجعه رابه تمامی ملتهای آزاده جهان گوشزد وخطر وجودامپریالیسم آمریکارابه وضوح نمایان کرده است.ولی متاسفانه حکام سرسپرده وغلامان حلقه به گوش آمریکا درک درستی ازاین جمله تاریخی ندارندوملتهایشان رادرجهل وتاریکی نگاه داشته اند

