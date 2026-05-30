بیات منش: اعتبارات عمرانی استان زنجان کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات منش روز شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان زنجان، افزود: در مجموع ۵۰ درصد اعتبارات مصوب بودجه ۱۴۰۵ برای مدیریت جنگ و جبران خسارات وارده ناشی از آن کنار گذاشته شده است درحالیکه طی سال ارفاقاتی در برخی از محل ها اعمال خواهد شد.

وی تاکید کرد: همه دستگاهها از هم اکنون باید اولویت بندی هایی برای خود در نظر بگیرند و موضوعات مهم را دسته بندی کنند و تا جایی که قانون اجازه می دهد جابجایی هایی در اعتبارات انجام دهند.

بیات منش اظهار داشت: بر همین اساس برای تکمیل طرح های نیمه تمام بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی اعتبارات تخصیص داده شود و طرح های کم اهمیت و با پیشرفت کمتر باید از اولویت دستگاهها خارج شود.

وی با بیان اینکه برخی موضوعات از قبیل آب، مدرسه سازی و راهسازی از طرح های مهم استان است، تصریح کرد: پروژه های راهسازی روستاهایی که جمعیت کمتری دارند و کوهستانی و هزینه بر هستند از برنامه های امسال دستگاههای متولی حذف شود و طرح های جایگزین از جمله روکش راهها، آسفالت و رفع نقاط حادثه خیز اجرا شود و بیشترین منابع در این حوزه به نگهداری، روکش و ایمن سازی جاده ها اختصاص یابد.

بیات منش با بیان اینکه امسال سال ویژه ای به لحاظ اعتبارات عمرانی محسوب می شود، یادآور شد: میزان این اعتبارات از ۴۰ میلیارد دلار سالهای دهه ۸۰ و ۹۰ هم اکنون سالانه به کمتر از چهار میلیارد دلار رسیده است که نیمی از این میزان نیز باید برای بازسازی کشور هزینه شود.

وی همچنین کمبود مدرسه را از دیگر مشکلات مهم شهر زنجان بیان کرد و گفت: با تفاهمنامه ای که با اداره کل راه و شهرسازی منعقد شده است ۵۷ باب مدرسه از محل توسعه مسکن ملی در زنجان احداث می شود که با اتمام آن مشکل مدرسه در زنجان به طور کامل حل خواهد شد.

بیات منش ادامه داد: نیمی از اعتبارات مورد نیاز برای ساخت این مدارس از سوی سازمان برنامه و بودجه و نیم دیگر آن از سوی آموزش و پرورش و از ۲۵ درصد از محل مولدسازی و ۲۵ درصد از منابع عمومی تامین خواهد شد.

وی به میزان تخصیص بودجه در استان اشاره و تصریح کرد: سال گذشته بیشترین تخصیص را در بین چند سال گذشته داشتیم به طوریکه میانگین آن به ۸۱ درصد رسید و در برخی بخش ها بالای ۹۲ درصد تخصیص داشتیم.

بیات منش گفت:‌ در استان هم اکنون ۲۷ پروژه ملی داریم که پروژه دوخطه کردن راه آهن زنجان- قزوین، دوخطه کردن مسیر زنجان - بیجار، بهسازی جاده زنجان - دندی، احداث سد مشمپا،‌مراش و بلوبین و خطوط انتقال آنها از جمله این پروژه هاست.