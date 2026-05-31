بازگشت نخستین حجاج البرزی از ۱۳ خرداد

عباس دمیرچی، مدیر حج و زیارت استان البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط خاص اعزام زائران حج تمتع ۱۴۰۴ در سایه التهابات منطقه‌ای اظهار کرد: علیرغم نزدیکی به مناطق درگیری، در امر اعزام و بازگشت زائران استان با هیچ مشکل خاصی مواجه نبوده‌ایم.

وی با بیان اینکه در ابتدا برنامه‌ریزی برای ۴ کاروان به صورت زمینی انجام شده بود، افزود: با تدابیر اندیشیده‌شده و هماهنگی سازمان هواپیمایی، مجوز پروازهای این کاروان‌ها صادر شد و خوشبختانه زائران در نهایت آرامش و سلامت کامل به سرزمین وحی مشرف شدند.

مدیر حج و زیارت استان البرز با انتقاد از فضاسازی‌های رسانه‌ای صورت‌گرفته تصریح کرد: متأسفانه جوسازی‌هایی در خصوص دشواری سفر حج انجام شده بود، اما با لطف خدا و پیگیری‌های مستمر، تمامی زائران استان بدون دغدغه اعمال خود را به پایان رساندند.

دمیرچی از بازگشت نخستین گروه زائران البرزی خبر داد و گفت: طبق آخرین اخبار دریافتی از مدیران کاروان‌ها، اولین پرواز برگشت زائران استان البرز، روز سیزدهم خردادماه از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) انجام خواهد شد و این عزیزان به میهن اسلامی بازمی‌گردند.

مدیر حج و زیارت استان البرز با تأکید بر شرایط عادی بازگشت زائران یادآور شد: خدا را شکر مشکل خاصی در برگشت زائران نداریم و قریب به ۵۰۰ نفر از همشهریان عزیز استان البرز در قالب کاروان‌های حج ۱۴۰۴ به این سفر معنوی اعزام شده بودند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه استقبال از حجاج گفت: با توجه به اینکه ایستگاه پروازی استان البرز و سه الی چهار استان دیگر، فرودگاه امام خمینی(ره) تهران است، مراسم استقبال به آن شکلی که در سال‌های گذشته در استان‌های دارای فرودگاه انجام می‌شد، نخواهیم داشت.

دمیرچی در پایان خاطرنشان کرد: با این وجود، همکاران ما زحمت می‌کشند و در بدو ورود، استقبال شایسته‌ای با حضور معاون سازمان یا مسئولان مربوطه از زائران عزیز به عمل خواهند آورد.