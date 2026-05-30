نود و یکمین اجتماع مردمی "نحن المنتقمون" در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تداوم جریان حماسی و خودجوش استکبارستیزی و پاسداشت شعائر جبهه مقاومت در غرب کشور، نود و یکمین اجتماع بزرگ و منسجم مردمی تحت عنوان «نحن المنتقمون»، شامگاه امشب شنبه ۹ خردادماه برگزار خواهد شد.
این آیین معنوی و پرشور که در چارچوب برنامههای تبیینی هفته چهاردهم این حرکت پویا و مستمر پایهریزی شده است، رأس ساعت ۲۱:۰۰ امشب با حضور گسترده خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، نخبگان، جوانان انقلابی و عموم شهروندان متدین و ولایتمدار کرمانشاهی آغاز میشود تا بار دیگر تجلی پایدار انسجام مردمی در دفاع از آرمانهای اسلام ناب به نمایش گذاشته شود.
مسیر راهپیمایی و تجمع باشکوه امشب مراجعان و شرکتکنندگان، در بلوار طاقبستان و از مقابل حوزه علمیه امام خمینی (ره) به سمت بریدگی مراد حاصل شهر کرمانشاه تعیین شده است و حاضرین در طول مسیر با سر دادن شعارهای انقلابی، بر میثاق ناگسستنی خود با راه مطهر شهدا و مقاومت تاکید خواهند کرد.
یادآور میشود سلسله اجتماعات مردمی «نحن المنتقمون» در استان کرمانشاه به عنوان یک جریان پویای اجتماعی و رسانهای، هفتههای متوالی است که با محوریت نسل جوان و همگام با تحولات روز منطقه، با هدف حفظ انسجام ملی، تقویت روحیه پایداری و تجدید میثاق با آرمانهای مطهر شهدای گرانقدر امنیت و مقاومت برگزار میگردد.
نظر شما