به گزارش خبرگزاری مهر، حشمتالله صلاحی عضو هیأتمدیره بیمارستان پیوند اعضا ابوعلیسینا شیراز گفت: با هدف گسترش فضاهای آموزشی و تربیتی وپاسداشت شهدای دانش آموز شهرستان میناب، ساخت بزرگترین مجموعه مدارس کشور را در زمینی به مساحت ۳۲ هزار متر مربع در شهر صدرا آغاز کرد.
وی ادامه داد: این طرح به پیشنهاد سیدعلی ملک حسینی بنیانگذار مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی ابوعلی سینا و با تأیید هیأت امنای بیمارستان ، با کاربری آموزشی برای دختران و پسران، در زیربنایی بیش از ۹ هزار متر مربع در حال اجرا است.
عضو هیأتمدیره بیمارستان پیوند اعضا ابوعلیسینا شیراز ضمن گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز مدرسه شهرستان میناب، به نامگذاری این مرکز آموزشی با عنوان «شهدای شجره طیبه میناب» اشاره کرد و افزود: ایجاد این مجموعه از اهداف اصلی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی ابوعلیسینا در مسیر تربیت و پرورش نیروهای متخصص آینده است.
صلاحی گفت: این پروژه که نمادی از پیوند علم و شهادت است، نیاز به همراهی و حمایت همهجانبه دارد، لذا تمامی نیک اندیشان و خیرین عزیز دعوت میشود تا با مشارکت در این امر خیر و ماندگار، در ساخت این بنای علمی و معنوی یاری رسانند.
وی ادامه داد: مرکز آموزشی و تربیتی شهدای شجره طیبه میناب که تمامی مقاطع تحصیلی از پیشدبستانی تا پایان متوسطه دوم را در بر میگیرد، علاوه بر رفع بخش قابل توجهی از نیاز فضای آموزشی ساکنین منطقه صدرا، دغدغه آموزشی خانوادههای کارکنان مجموعه آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان را نیز برطرف خواهد کرد.
به گفته این عضو هیأتمدیره، این پروژهها شامل دو مجتمع آموزشی دخترانه و پسرانه است که دارای مشخصات فنی و ظرفیتهای آموزشی مطلوب و استانداردی می باشند.
عضو هیأتمدیره بیمارستان پیوند اعضا ابوعلیسینا شیراز افزود: مرکز دخترانه این مجموعه با ظرفیت نزدیک به هزار دانشآموز، در زمینی به مساحت ۱۷ هزار متر مربع و زیربنای ۳ هزار متر مربع و با هزینهای بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد ریال احداث میشود.
صلاحی گفت: مرکز پسرانه نیزدر زمینی به مساحت ۱۵ هزار متر مربع و زیربنای ۶ هزار متر مربع، با هزینهای حدود ۲۴۰۰ میلیارد ریال و با ظرفیت حداقل هزار دانشآموز احداث خواهد شد.
عضو هیأتمدیره مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی ابوعلیسینا در ادامه تاکید کرد : بخشی از هزینههای ساخت این مجموعه توسط خیرین و بخش دیگری از محل اعتبارات مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی ابوعلیسینا تأمین خواهد شد که امید است خیرین نیکاندیش برای تکمیل این طرح بزرگ آموزشی همراهی لازم را داشته باشند.
صلاحی تصریح کرد: در مدارس دخترانه و پسرانه شجره طیبه، علاوه بر کلاسهای استاندارد مجهز به سیستم هوشمند؛ فضاهای ورزشی، آزمایشگاه، سالن آمفیتئاتر، بخش سمعی وبصری و سایر امکانات مورد نیاز برای پرورش نسلی توانمند پیشبینی شده است.
نظر شما