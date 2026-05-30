به گزارش خبرنگار مهر، سردارحمید دامغانی عصر شنبه در آیین بهره برداری از پروژه های محرومیت زدایی دهستان حویق تالش ، از هم افزایی دستگاه های اجرایی با نهادهای انقلابی سپاه و بسیج و گروه های جهادی و مردم ،اظهار کرد: این روحیه همکاری و همبستگی میان نهادهای انقلابی و اجرایی، موجب شتاب‌بخشی به روند اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در مناطق کمتر برخوردار می‌شود.

فرمانده سپاه قدس گیلان با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به مردم در مناطق کمتر برخوردار باید با سرعت، دقت و روحیه جهادی دنبال شود، افزود: هرجا کار برای مردم با همدلی و هم‌افزایی پیش برود، نتیجه آن ماندگار و اثرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به نقش نهادهای انقلابی در پیشبرد طرح‌های عمرانی و خدماتی گفت: تجربه نشان داده است که وقتی سپاه، بسیج سازندگی، قرارگاه‌های جهادی، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مردمی کنار هم قرار می‌گیرند، بسیاری از گره‌های دیرینه مناطق محروم باز می‌شود و مردم آثار آن را به‌صورت ملموس در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند.

سردار دامغانی با بیان اینکه محرومیت‌زدایی یک مأموریت جدی و مستمر است، تصریح کرد: امروز در تالش شاهد ثمره همین نگاه هستیم؛ نگاهی که بر پایه حضور میدانی، پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیت‌های مردمی شکل گرفته و توانسته پروژه‌های متعددی را به مرحله بهره‌برداری برساند.

وی با تاکیدبه حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی گفت:ارزش طرح ها را خارج از ارزش ریالی ایجاد امید در دل مردم و احساس مشارکتی میان نهادهای مسئول و ساکنان این منطقه است .

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه سپاه قدس گیلان و مجموعه‌های وابسته به آن، خود را موظف می‌دانند در کنار مردم و برای مردم بمانندگفت:مجموعه ها سپاه و بسیج در کنار مسئولان بویژه مردم در مسیر رفع مشکلات مناطق کمتر برخوردار، با تمام توان و در هماهنگی با سایر دستگاه‌ها حرکت می کند.

خدمت سازندگی به مردم حتی در موقع جنگ تعطیل بردار نیست

«سرهنگ احمد ابراهیمی» رئیس سازمان بسیج سازندگی گیلان مجموع اعتبارات پروژه های اجرایی بسیج سازندگی در تالش را ۶۵میلیارد تومان بیان کرد و گفت: این اعتبار در حوزه‌های مختلف عمرانی و خدماتی هزینه شده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی گیلان با بیان اینکه حتی درموقع جنگ خدمت به مردم تعطیلی بردار نیست، باشاره به مهم‌ترین بخش این پروژه‌ها افزود:درحوزه آبرسانی، ۲۱ میلیارد و۵۰۰میلیون تومان اعتبار ؛برای اجرای سه حلقه چاه،۲ایستگاه پمپاژ و یک هزار متر خط انتقال کابلی اختصاص یافته تا بخشی از نیازهای آبی مناطق هدف تأمین شود.

وی در راستای رفع دغدغه‌های اساسی خانواده‌های فاقد مسکن گفت: در بخش مسکن مددجویان نیز ۲۱ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت ۳۰ واحد مسکونی در نظر گرفته شده که هر واحد با هزینه‌ای حدود ۷۰۰ میلیون تومان در حال تکمیل و بهره‌برداری است.

سرهنگ ابراهیمی تصریح کرد:درحوزه راه‌های روستایی نیز ۲۰ میلیارد تومان برای اجرای۲۰ هزار مترمربع آسفالت با مشارکت دهیاری‌ها در تأمین قیر و علاوه بر آن، در بخش گلزار شهدا نیز برای دیوار حفاظتی گلزار شهدای تالش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است .

طرح‌های قرارگاه پیشرفت و آبادانی در حویق توسعه‌محور بود

سرهنگ سیداکبرقاسمی با بیان اینکه دهستان حویق از مناطق مورد توجه این قرارگاه در اجرای طرح‌های زیرساختی بوده است، اظهار کرد: برای اجرای پروژه‌های این منطقه از سوی قرارگاه پیشرفت و آبادانی در مجموع ۱۶میلیاردو ۲۴۰میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس گیلان با اشاره به جزئیات این طرح‌ها افزود: احداث سه خانه عالم با اعتبار ۲۴۰ میلیون تومان، اجرای ۱۱۲ کیلومتر خط انتقال آب با هزینه ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، و بهسازی ۲۱ کیلومتر راه روستایی با اعتبار ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از جمله اقدامات انجام‌شده در این دهستان است.

وی ادامه داد : چهار دهنه پل با اعتبار ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، سه مدرسه سه کلاس برای استفاده دو شیفت با هزینه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و یک وضوخانه برای مزار شهدا با اعتبار یک میلیارد تومان در این منطقه اجرا شده که هر یک نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات عمومی و زیرساختی دارند.

سرهنگ قاسمی طرح‌های قرارگاه پیشرفت و آبادانی در حویق توسعه‌محور دانست و تصریح کرد:هدف از اجرای این طرح‌ها، ایجاد بستر مناسب برای زندگی بهتر مردم، ارتقای دسترسی‌ها، تقویت خدمات عمومی و فراهم‌کردن شرایطی است که در آن روستاها بتوانند با زیرساختی پایدار مسیر توسعه را دنبال کنند.