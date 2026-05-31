به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای معاونین استانداری با تأکید بر ضرورت تمرکز بر مسائل اولویت‌دار استان اظهار کرد: حل مشکلات زیرساختی، عمرانی و خدماتی که سال‌ها به صورت بلاتکلیف باقی مانده‌اند، از مهم‌ترین برنامه‌های مدیریت استان در دولت چهاردهم است که بخشی از آن‌ها نیز در ماه‌های اخیر تعیین تکلیف شده است.

وی با اشاره به لزوم تسریع در روند پیگیری چالش‌های اصلی استان در سطح ملی و استانی افزود: معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت و سرعت بیشتری موضوعات مهم استان را دنبال کنند تا روند حل مشکلات مردم شتاب گیرد.

استاندار گلستان با اشاره به برخی مسائل زیرساختی دیرینه از جمله تأمین برق پایدار برای مناطق سرخنکلاته و سعدآباد، جابجایی تیرهای برق در محدوده دانشگاه گلستان و مسیر طبیعت‌گردی، اظهار کرد: این موضوعات از مطالبات جدی و قدیمی مردم است و رفع آن‌ها نیازمند هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی است.

طهماسبی ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این حوزه‌ها تأکید کرد: تلاش‌ها برای حل این مشکلات باید با برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مستمر ادامه یابد تا نتیجه ملموس برای مردم حاصل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه‌های عمرانی استان گفت: تسریع در اجرای زیرگذر حیدرآباد در محور گرگان کردکوی یکی از اولویت‌های مهم عمرانی است و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

استاندار گلستان همچنین در حوزه کشاورزی به اقدامات حمایتی از تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: بهبود شرایط بازار محصولات کشاورزی از جمله سیب‌زمینی در دستور کار قرار دارد و پیگیری مشکلات کشاورزان با هدف حمایت از تولید ادامه خواهد داشت.

طهماسبی فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه آزاد اینچه‌برون را از محورهای اصلی توسعه استان عنوان کرد و گفت: بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های تجاری، ترانزیتی و اقتصادی این منطقه می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی گلستان ایفا کند.

وی با تأکید بر مسائل اداری و سازمانی اظهار کرد: پیگیری مطالبات کارکنان استانداری و فرمانداری‌ها، تجهیز واحدهای تابعه و اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله اولویت‌های مدیریتی استان است.

استاندار گلستان همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی شفاف و تعامل مؤثر با افکار عمومی تأکید کرد و گفت: تبیین اقدامات دولت در استان و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم باید به صورت جدی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.