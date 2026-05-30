کاظمی: پیشنهادات تاثیر قطعی معدل در کنکور ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی در جلسه شورای معاونان، ضمن تبریک اعیاد و مناسبت‌های پیش‌رو و قدردانی از تلاش‌های همکاران آموزش‌وپرورش در شرایط سخت و حساس کشور، اظهار کرد: با وجود همه محدودیت‌ها و دشواری‌ها باید از تمامی ظرفیت‌های آموزش‌وپرورش استفاده کنیم تا مفاهیم مرتبط با ولایت، امامت و ارزش‌های دینی با شیوه‌های نوین، جذاب و اثرگذار به نسل جدید منتقل شود.

وزیر آموزش‌وپرورش با قدردانی از رئیس جمهور و اعضای دولت به دلیل توجه به مسائل آموزش‌وپرورش، گفت: حضور رئیس‌جمهور در جمع مدیران و مسئولان این وزارتخانه در هفته گذشته نشان داد که آموزش‌وپرورش همچنان از اولویت‌های اصلی دولت محسوب می‌شود.

کاظمی درباره موضوع تأثیر قطعی معدل در کنکور، اظهار کرد: وزارت آموزش‌وپرورش دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را در این زمینه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده و طی نامه‌ای نیز نظرات خود را به رئیس‌جمهور اعلام کرده است.

وی با اشاره به آزمون‌های نهایی، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و با توجه به شرایط موجود کشور، زمان برگزاری آزمون‌ها فعلاً از ۲۱ تیرماه پیش‌بینی شده است، اما تصمیم نهایی پس از بررسی در ستاد عالی آزمون‌ها اتخاذ و به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد. سیاست ما این است که آزمون‌ها تنها یک‌بار برگزار شوند و دانش‌آموزان با کمترین دغدغه و استرس مواجه باشند.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به برگزاری مستمر جلسات شورای عالی آموزش‌وپرورش، گفت: اصلاحیه مدارس هیئت‌امنایی در این شورا به تصویب رسیده است.

وی افزود: این اصلاحیه با هدف کاهش تنوع مدارس و حرکت به سمت انسجام بیشتر در نظام آموزشی تدوین شده و اجرای آن در مدارس شاهد نیز در دستور کار قرار دارد.

کاظمی با اشاره به مدارس شاهد، خاطرنشان کرد: هدف ما توسعه خدمات به خانواده‌های معظم شهدا است و تلاش خواهیم کرد با برگزاری جلسات کارشناسی، وضعیت مدارس شاهد را به‌صورت دقیق بررسی و زمینه ارتقای کیفیت خدمات در این مدارس را فراهم کنیم.

وی تأکید کرد: رویکرد وزارت آموزش‌وپرورش حرکت به سمت مردمی‌سازی مدارس و اداره آن‌ها با مشارکت هیئت‌های امنا و خانواده‌ها است.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت هماهنگی تمامی بخش‌ها و زیرمجموعه‌های وزارتخانه با سیاست‌های کلان آموزش‌وپرورش اظهار کرد: همه واحدها و مجموعه‌های وابسته باید در مسیر سیاست‌های ابلاغی حرکت کنند و از هرگونه فضاسازی غیرحرفه‌ای که موجب تضعیف خدمات و زحمات فرهنگیان و فعالان نظام تعلیم و تربیت شود، پرهیز کنند.

وی همچنین بر ضرورت تعیین شاخص‌ها و معیارهای دقیق برای ارزیابی عملکرد توسط معین‌های استانی تأکید کرد و گفت: با توجه به نقش مهم معین‌های استانی در تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های وزارتخانه، باید نظام ارزیابی استان‌ها بر پایه شاخص‌های دقیق، شفاف و قابل سنجش استوار باشد.

کاظمی با اشاره به آغاز فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان، بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده و مستمر به خانواده‌ها تأکید کرد و گفت: مسئولان استانی باید از تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای به‌ویژه رسانه ملی برای شفاف‌سازی فرآیند ثبت‌نام استفاده کنند تا خانواده‌ها با ابهام یا مشکل مواجه نشوند.

وی دریافت هرگونه وجه در زمان ثبت‌نام مدارس هیات امنایی را ممنوع اعلام کرد و افزود: این مدارس موظف‌اند دانش‌آموزان را بر اساس محدوده جغرافیایی تعیین‌شده ثبت‌نام کنند و هیچ‌گونه تخلفی در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت تشکیل و فعال‌سازی اتاق‌های وضعیت در استان‌ها، نقش معین‌های استانی را در رصد مستمر مسائل و نظارت بر اجرای برنامه‌ها بسیار مهم دانست.

وی همچنین به انتشار برخی آمارها درباره بازماندگان از تحصیل اشاره کرد و گفت: برخلاف برخی گزارش‌های منتشرشده، تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی بیش از یک میلیون نفر نیست و آمار واقعی در این مقطع حدود ۱۵۰ هزار نفر است.

کاظمی با اشاره به دانش آموزان شهرستان میناب، خواستار تدوین بسته‌های حمایتی ویژه برای این دانش‌آموزان شد و تأکید کرد: باید از ظرفیت سایر دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های مسئول نیز برای بازگرداندن این دانش‌آموزان به چرخه آموزش استفاده شود.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به برنامه‌ریزی‌های مرتبط با اجلاس رؤسای آموزش‌وپرورش کشور، بر ضرورت تعیین محورهای روشن، منسجم و پیوسته برای این اجلاس تأکید کرد و گفت: تمامی برنامه‌ها و تصمیمات باید در راستای تحقق اهداف کلان نظام تعلیم و تربیت و ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی کشور باشد.