رضا قمرزاده، مدیرعامل شرکت کتاب و محصولات فرهنگی هنری همخوان و مسئول فروشگاه تخصصی کودک و نوجوان «سَنبوک» در باغ کتاب تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره حال‌وهوای این روزهای باغ کتاب گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های والدین، فراهم کردن بستری مناسب برای رشد و تربیت فرزندان است. به همین دلیل خانواده‌ها هنگام انتخاب یک مقصد فرهنگی و تفریحی، به دنبال فضایی هستند که علاوه بر ایجاد لحظاتی خوش برای کودکان، به رشد فکری و فرهنگی آن‌ها نیز کمک کند. باغ کتاب به دلیل تنوع مجموعه‌ها و بخش‌های فعال خود، توانسته پاسخگوی این نیاز باشد.

وی افزود: برگزاری رویداد «اردی‌بهشت کتاب» این ظرفیت را تقویت کرده و با ارائه تسهیلات و امتیازهای مختلف، امکان انتخاب گسترده‌تری را برای مخاطبان فراهم آورده است.

قمرزاده درباره فعالیت فروشگاه «سَنبوک» توضیح داد: این فروشگاه که زیرمجموعه شرکت همخوان است، فعالیت خود را از دوم فروردین آغاز کرده و حدود ۷۰ درصد از فضای ۳۵۰۰ متری آن به کتاب‌های کودک و نوجوان و بخشی نیز به کتاب‌های حوزه تربیت خانواده اختصاص یافته است. بخش باقی‌مانده شامل لوازم‌التحریر، اسباب‌بازی و هدایای فرهنگی است.

وی با اشاره به استقبال مخاطبان از کتاب در جریان رویداد «اردی‌بهشت کتاب» اظهار کرد: از آغاز این رویداد تاکنون، فروش کتاب در فروشگاه سَنبوک از اسباب‌بازی و لوازم‌التحریر پیشی گرفته است. این برتری هم در تعداد نسخه‌های فروخته‌شده و هم در تنوع عناوین کتاب‌ها قابل مشاهده است.

کتاب‌ها از اسباب‌بازی پیشی گرفتند

مدیرعامل شرکت همخوان، حضور آثار بیش از ۱۷۰ ناشر، چینش موضوعی کتاب‌ها و عرضه آن‌ها به شیوه نمایشگاهی را از عوامل استقبال مخاطبان دانست و گفت: کتاب‌ها به‌گونه‌ای چیده شده‌اند که جلد آن‌ها در معرض دید قرار گیرد تا کودکان و نوجوانان بتوانند راحت‌تر آثار مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

وی افزود: به‌ویژه در بخش کودک و نوجوان، تمامی کتاب‌ها به صورت نمایشگاهی عرضه شده‌اند تا مخاطبان کم‌سن‌وسال امکان انتخاب مستقیم و آگاهانه داشته باشند.

قمرزاده در پاسخ به انتقاد برخی افراد مبنی بر اینکه اجازه مطالعه کتاب در فضای فروشگاه ممکن است بر فروش تأثیر منفی بگذارد، گفت: یکی از سیاست‌های اصلی سَنبوک ایجاد فرصت مطالعه در فضای فروشگاه است. ما از اینکه کودکان و خانواده‌ها در محیط فروشگاه کتاب بخوانند استقبال می‌کنیم، حتی اگر در نهایت خریدی انجام ندهند.

وی ادامه داد: فضای فروشگاه به گونه‌ای طراحی شده که خانواده‌ها بتوانند در کنار یکدیگر بنشینند، کتاب بخوانند و درباره آن گفت‌وگو کنند. همچنین در ساعات عصر، یک مربی و نمایشگر عروسکی در میان کودکان حضور پیدا می‌کند و قصه‌های کتاب‌ها را به‌صورت نمایشی برای آن‌ها اجرا می‌کند. علاوه بر این، میزهای بازی فکری مبتنی بر کتاب نیز با حضور کارشناسان فرهنگی در اختیار مخاطبان قرار دارد.

استقبال از کتاب‌های ایرانی و آثار تربیتی

قمرزاده درباره پرفروش‌ترین آثار این دوره گفت: برخی کتاب‌ها چندین بار تجدید سفارش شده‌اند. مجموعه «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» نوشته مرحوم مهدی آذریزدی و کتاب «روزی روزگاری» از انتشارات امیرکبیر هر کدام دو بار به اتمام رسیده و مجدداً تأمین شده‌اند.

وی همچنین از استقبال مخاطبان از آثاری مانند «چت با شیطان»، «تن‌تن و سندباد» نوشته مهدی میرکیایی، برخی کتاب‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نیز کتاب «بزرگ‌تر از همه یک همه» از انتشارات مهرستان خبر داد و گفت: این کتاب که به زندگی رهبر انقلاب می‌پردازد، تاکنون سه بار به پایان رسیده و دوباره تأمین شده است.

مدیرعامل شرکت همخوان افزود: برخی عناوین را با تیراژ ۲۰۰ تا ۳۰۰ نسخه وارد فروشگاه کردیم، اما به دلیل استقبال مخاطبان چندین مرتبه تجدید سفارش شدند. این استقبال نشان می‌دهد کتاب‌های مبتنی بر فرهنگ ایرانی و هویت ملی بیش از پیش مورد توجه خانواده‌ها قرار گرفته‌اند.

وی درباره سلیقه مخاطبان نیز گفت: در بخش نوجوان، کتاب‌های روان‌شناسی و مهارت‌های فردی بیشترین استقبال را داشته‌اند و در بخش کودک، آثار داستانی با ریشه‌های فرهنگ ایرانی در صدر فروش قرار گرفته‌اند.

قمرزاده در پایان با اشاره به رونمایی از نشان فرهنگی «سَنبوک» همزمان با برگزاری رویداد «اردی‌بهشت کتاب» گفت: این مراسم با حضور فرزندان شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اجرای سارا روستاپور و جمعی از کودکان و نوجوانان برگزار شد. نشان فرهنگی «سَنبوک» که توسط مهدی دوایی طراحی شده، برگرفته از نام یک قایق چوبی بزرگ در گویش محلی جنوب ایران است و نام آن با الهام از فرهنگ و هویت ایرانی و خلیج فارس انتخاب شده است.