به گزارش خبرنگار مهر، سردار رحیم نوعیاقدم شامگاه شنبه در اجتماع بزرگ شبانه مردم آستارا با قدردانی از بیش از ۹۰ شب حضور مستمر و پرشور مردم اظهار کرد: ملت ایران سرچشمه عزت، اقتدار و شجاعت در روزهای اخیر بودهاند.
وی با اشاره به حمله اخیر دشمن و شهادت رهبر انقلاب و فرماندهان کشور گفت:در آن ساعات نخست، همه مات و مبهوت بودیم؛ اما به اذن الهی شما مردم مبعوث شدید و عزت و اقتدار را به میدان آوردید. قدرت موشکهای ما از شما مردم است. در جمهوری اسلامی، ملت ولینعمت هستند و ما نوکر ملتیم.
فرمانده جبهه مقاومت اسلامی و دوران دفاع مقدس، با اشاره به پویش «جانفدا» آن را کنگره عظیم پشتیبانی و اقتدار ایران اسلامی دانست و گفت: اگر نیاز شد باید به پایگاههای بسیج مراجعه کنید، آموزش ببینید و در زمان لازم سلاح به دست بگیرید و از خاک وطن دفاع کنید.
وی با اشاره به فرهنگ عاشورا افزود: شهادت غم نیست؛ حیات و تجلی ماست. اگر شهید نشوید، میمیرید. بقای ما در شهادت است.
نوعیاقدم در بخش دیگری از سخنان خود از عملکرد دولت در شرایط جنگی اخیر قدردانی کرد و گفت: در حالی که کشورهای منطقه با هجوم مردم به فروشگاهها روبهرو شدند، ما هیچ کمبودی در تأمین مایحتاج مردم نداشتیم. از اجرای طرح کالابرگ نیز تشکر میکنم.
وی با اشاره به افزایش قیمت نفت و درآمدهای کشور گفت: انتظار از دولت این است که گلوی زالوهای مافیایی را در حوزه گرانی بگیرد و اجازه ندهد مردم به بهانه جنگ تحت فشار قرار گیرند.
فرمانده جبهه مقاومت، آتشبس اخیر را عنایت الهی دانست و گفت: در دوران آتشبس پیشرفتهای بزرگی در حوزه صنایع نظامی و دیگر بخشها حاصل شد.
وی تأکید کرد: بحث خونخواهی امام و شهید امت هیچ ربطی به مذاکره و صلح ندارد. خونخواهی ما جهانی است و دشمن بداند اینجا میدان شیران است.
نوعیاقدم با بیان اینکه مذاکره برای تفهیم حق است، افزود: ما به مذاکره اعتماد نداریم اما مذاکره خواهیم کرد؛ حقمان را در میدان میگیریم.
وی با اشاره به توان موشکی کشور گفت: اخیراً جابهجایی موشکها را دیدم؛ فقط تریلی حامل یکی از این موشکها ۱۱۸ چرخ داشت. ده موشکی که آماده کردهایم نفس اسرائیل را قطع میکند. شگفتانههای جدیدی نیز برای شکار در هوا آماده کردهایم.
جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس با اشاره به نقش برخی کشورهای منطقه گفت: قبل از جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه به همسایهها هشدار دادیم که اگر آمریکا از خاک شما به ما شلیک کند، پایگاههایتان را میزنیم. امروز بسیاری از پایگاههای آمریکایی در منطقه خالی و غیرعملیاتی است.
وی افزود: برخی کشورهای همسایه شبانه میآیند و میگویند اگر دوباره جنگ شد ما را نزنید. ما میدانیم اینها ضعیف و ترسویند، اما باید محاسباتشان را اصلاح کنند.
نوعیاقدم با اشاره به تدبیر، مدیریت و شجاعت رهبر انقلاب گفت: دشمن از رهبر ما عصبانی است. برخی شایعات مانند "رهبر غایب" یا کوچکسازی جایگاه رهبری ساخته اسرائیل است.
وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از هرگونه دوگانگی و اختلاف در شرایط کنونی گفت: هیچکس حق ندارد صف واحد مردم و نیروهای میدان را دچار شکاف کند؛ امروز زمان وحدت است، وحدت حول محور اللهاکبر و آلمحمد.
فرمانده جبهه مقاومت اسلامی با اشاره به تبعیت از رهبری افزود: وقتی رهبر انقلاب تکلیف را روشن کردند، دیگر سخنی باقی نمیماند و همه موظف به تبعیت هستند.
