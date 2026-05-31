به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های صهیونیستی اذعان کردند، حریم هوایی مناطق شمالی اراضی اشغالی در برابر پهپادهای حزب الله کاملا باز است.

روز گذشته نیز ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در حالی از مناطق شمالی اراضی اشغالی بازدید کرد که از ترس پهپادهای حزب الله با تورهایی احاطه شده بود.

کانال ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز چندی قبل اعلام کرد که ارتش اشغالگر توزیع توری را در میان نیروهای خود برای در امان ماندن از پهپادهای انفجاری حزب الله آغاز کرده است.

بر اساس گزارش رسانه های صهیونیستی، تا کنون حدود ۱۵۸ هزار مترمربع توری توزیع شده و درخواست برای تهیه ۱۸۸ هزار مترمربع توری بیشتر ثبت شده است.