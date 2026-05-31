۲۴ عملیات مقاومت لبنان علیه ارتش رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که از بامداد سهشنبه در حال مقابله با پیشروی نیروهای ارتش رژیم اسرائیل به سمت حومه شهرکهای زوطر شرقی، یحمر الشقیف و دبین است.
حزب الله اعلام کرد: این مقابله از طریق عملیاتهای ترکیبی و با استفاده از انواع مختلف سلاحها علیه نیروهای صهیونیستی انجام میشود.
مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد: ارتش رژیم اسرائیل در این درگیریها متحمل خسارات سنگینی شده و تاکنون موفق به کنترل شهرکهای یادشده نشده و تنها در حاشیه آنها در حال مانور است.
این گروه افزود: زیرساختهای متعلق به ارتش رژیم را در شهرک «کرمیئل» با شلیک راکت هدف قرار دادیم.
مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد: تجمع نیروها و تجهیزات ارتش صهیونیستی را در منطقه عریض دبین در حومه شهرک دبین با گلولههای توپخانهای و حملات راکتی هدف قرار دادیم که به آسیب دیدن دو تانک مرکاوا و عقبنشینی نیروهای آنها منجر شد.
این گروه افزود: تجمع نیروها و تجهیزات ارتش رژیم اسرائیل را در حاشیه شرقی شهرک یحمر الشقیف با حمله راکتی هدف قرار دادیم.
مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد: روز گذشته یک تانک مرکاوا را در منطقه البیاضه با موشک هدایتشونده هدف قرار دادیم که به صورت مستقیم به هدف اصابت کرد.
این گروه افزود که روز گذشته نیز تجمع نیروها و تجهیزات ارتش رژیم را در منطقه البیاضه با شلیک راکت هدف قرار داده است.
