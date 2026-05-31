به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین آنلاین، اتحادیه جهانی علمای مسلمان با صدور بیانیه‌ای نسبت به تلاش‌ها برای تحمیل اقدامات سیاسی و منطقه‌ای که حاکمیت کشورهای اسلامی و اراده ملل مسلمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هشدار داد.

اتحادیه جهانی علمای مسلمان خواستار اتخاذ موضعی واحد از سوی کشورهای اسلامی و مخالفت آنها در برابر فشارها برای عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل شد.

این اتحادیه مخالفت کامل خود را با هرگونه تهدید علیه کشورهای اسلامی و ملل مسلمان اعلام و در این چارچوب از توافق موسوم به توافق ابراهیم به شدت انتقاد کرد.



در بیانیه این اتحادیه آمده است که اهداف این پروژه آشکار شده و با حمایت از اشغالگری اسرائیل پیوند خورده است.



این اتحادیه ادامه سیاست‌های رژیم اسرائیل در غزه، لبنان و دیگر مناطق را «نسل‌کشی» و «تخریب هدفمند » خواند.



در بیانیه این اتحادیه تأکید شده که فشارهای سیاسی بر برخی کشورهای منطقه، از جمله آنچه به دولت آمریکا نسبت داده شده، در راستای دیکته واقعیت‌های سیاسی جدید در منطقه است.



اتحادیه جهانی علمای مسلمان نسبت به پیوند زدن توافق‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با روند عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل هشدار داد و آن را مغایر با قوانین بین‌المللی، اصول اخلاقی و حاکمیت کشورها دانست.



این اتحادیه در پیامی خطاب به دانشگاه الازهر مصر، خواستار اتخاذ موضعی روشن در قبال فشارهای سیاسی و طرح‌های عادی‌سازی شد و از علما خواست با این رویکردها مخالفت کنند.



اتحادیه جهانی علمای مسلمان همچنین خواستار خروج از هرگونه ابتکار یا روند مرتبط با توافق ابراهیم شد.



این اتحادیه از رهبران کشورهای اسلامی خواست با هدف مقابله با چالش‌های مشترک و مخالفت با دیکته های خارجی یک ائتلاف راهبردی جامع در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی تشکیل دهند.

اتحادیه علمای مسلمان در پایان هشدار داد که فقدان چنین ائتلافی موجب تضعیف موضع گیری امت اسلامی و فروپاشی توان آن در برابر چالش‌ها خواهد شد.