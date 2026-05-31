۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۱۱

روزنامه صهیونیستی: با وجود ادعای تل‌آویو حزب‌الله همچنان قدرتمند است

یک روزنامه صهیونیستی به قدرت حزب الله بعد از گذشت سه سال از جنگ علیه این حزب در لبنان اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی اورشلیم پست گزارش داد، بعد از گذشت سه سال از جنگ حزب الله همچنان مناطق شمالی اراضی اشغالی را زیر آتش خود قرار می دهد.

در این گزارش آمده است، عملیات زمینی محدود نزدیک مرزها و حملات هوایی نیز نتوانسته تهدیدات حزب الله را از بین ببرد.

این روزنامه صهیونیستی اضافه کرد، مسئولان صهیونیستی مدام از شکست حزب الله و خلع سلاح آن حرف می زنند اما این تشکیلات همچنان مسلح و فعال است.

لازم به ذکر است که حزب الله لبنان همچنان قاطعانه به نقض آتش بس این کشور از سوی رژیم صهیونیستی پاسخ می دهد به طوری که در ۲۴ ساعت گذشته دست به ۲۴ عملیات علیه مواضع، مراکز و پایگاه‌های نظامیان صهیونیست در مناطق مرزی و شمال فلسطین اشغالی زده است.

